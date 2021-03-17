Выйди сухим

Не позабудьте о том, что в скобках указано число букв в правильном решении.

Желаем успехов!

1. Что нужно, чтобы выходить сухим из воды (11)?

2. Морская птица, способная «ходить по воде» (11).

3. Обводный ... в Санкт-Петербурге (5).

4. Какой аппарат помог Жаку Пиккару и Дону Уолшу обследовать Марианскую впадину (8)?

5. Переход, где «воды по колено» (4).

6. Первое сообщение об этом водном виде спорта было сделано еще великим мореплавателем Джеймсом Куком (11).

7. Что венчает корягу Геши во время прохода по воде в «Бриллиантовой руке» (6)?

8. Страданья по воде (5).

9. Голливудская звезда, рожавшая двоих своих сыновей дома в воде без врачей и лекарств (8).

10. «Ресторан на воде» (8).

11. Какой цветок японцы называют «тоскующая по воде», поскольку весной и летом его листья испаряют много влаги (9)?

12. «Автограф судна, на воде писанный» (9).

13. На какой реке построена самая мощная ГЭС в мире (5)?

14. Море из фильма «Белое солнце пустыни» (10).

15. «Бензин» для автомобиля Винтика и Шпунтика из Цветочного города в сказочной повести Николая Носова (9).

16. Что дарили воды Леты душам древних греков (8)?

17. Послесловие дождя (4).

18. Гигантское растение, чей лист способен удержать на воде десятилетнего ребенка (8).

19. С каким морем связано строительство знаменитого газопровода «Северный поток» (10)?

20. Какой минералкой лечился русский царь Николай II (7)?

21. Устройство, плывущее по холодной воде с помощью нагретой (7).

22. «И лишь ... потянется к звезде, мелькают мухи пеплом по воде» (5).

23. Голливудская суперзвезда. Поговаривают, что он сильно боится воды, а потому моется только в случае крайней необходимости (7).

24. Какой овощ способен нормализовать водный обмен внутри нас (9)?

25. Какой гусляр вышел «сухим из воды» (5)?

26. В какой океан попадаешь, если плыть из Индийского океана по Суэцкому каналу (13)?

27. Кто из олимпийцев промокает во время игры до последней нитки (11)?

28. Что соткано из капель воды (5)?

29. Кто из обитателей океана в свое время вышел из воды и жил на суше, но после вновь вернулся в море (7)?

ОТВЕТЫ:

1. Гидрокостюм. 2. Буревестник. 3. Канал. 4. Батискаф. 5. Брод. 6. Виндсерфинг. 7. Плавки. 8. Жажда. 9. Андерсон. 10. Поплавок. 11. Гортензия. 12. Кильватер. 13. Янцзы. 14. Каспийское. 15. Газировка. 16. Забвение. 17. Лужа. 18. Виктория. 19. Балтийское. 20. «Боржоми». 21. Пароход. 22. Волна. 23. Болдуин. 24. Сельдерей. 25. Садко. 26. Атлантический. 27. Ватерполист. 28. Дождь. 29. Дельфин.

ВИКТОРИНА

10 фактов о реках и озерах России

Среди наших читателей самые искренние и неравнодушные люди. Вы очень много знаете о наших реках и озерах. Давайте попробуем отгадать, какие из описанных ниже фактов на самом деле неправильные? Подсказка: их три.

1. Самая извилистая река России называется Пьяна.

2. Амур, который пересекает границу России и Китая, наши восточные соседи называют Рекой Черного Дракона.

3. Одна из самых длинных рек в мире, Лена, никогда не замерзает.

4. Реки под названием Дон есть еще в Англии, Шотландии, Канаде, Франции и Лаосе.

5. На дне Байкала есть пропасть, которая связывает озеро с Ледовитым океаном.

6. Однажды в Енисей заплыл кит.

7. Кроноцкое озеро на Камчатке имеет форму равностороннего треугольника.

8. Половина крупных российских городов расположена на берегу Волги.

9. Большинство рек России носит мужские имена.

10. Якутское озеро Лабынкыр не покрывается льдом даже в -50 °C.

ОТВЕТ вы узнаете, если наведете камеру своего смартфона на QR-код, считаете его с помощью специальной программы и перейдете по полученной ссылке. Удачи вам!

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