Польша начала геноцид белорусов и украинцев раньше Гитлера

Советско-польская война. Польские окопы под Милосной, август 1920 года. Фото: ru.wikipedia.org

Советское государство в 1919-1921 годах воевало с напавшей на него Польшей. Войска Тухачевского доходили до предместий Варшавы, а потом откатывались под Смоленск. Итогом этой двухлетней войны стало заключение 18 марта 1921 года Рижского мира. По его условиям, Польше отходили земли современных Гродненской, Брестской, части Минской и Витебской областей. А также Галиция, часть Волыни и Ровенщины на Украине.

Как жилось целых 18 лет белорусам и украинцам под оккупацией Польши, мы спросили научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.

И ОТ ЛИТВЫ ОТРЕЗАЛИ КУСОК

- Что мы потеряли сто лет назад?

- Западную Белоруссию и Западную Украину. А Польша увеличила свою территорию по итогам Рижского мира почти на 50 процентов.

- Как поляки поступали с местным населением?

- Пошла повальная полонизация.

- Украинцев и белорусов?

- Да, населения на украинских и белорусских территориях. Но и на литовских тоже. Польша получила земли вплоть до нынешней литовской столицы Вильнюса, тогда - Вильно. С подачи польского диктатора Пилсудского все эти оккупированные края в Варшаве назвали «Западные Кресы».

- Тогда ведь много красноармейцев попали в польский плен? Поляки по Рижскому договору всех пленных были обязаны вернуть?

- Да. По разным оценкам — от 150 до 200 тысяч человек. И по Рижскому договору их всех обязаны были вернуть. Но поляки убили и заморили голодом до 60 тысяч этих пленных, это оценкам советского министра Чичерина. Процент же польских военных, умерших в нашем плену, был минимальным.

Сегодня поляки педалируют темы своих погибших в Катыни и при варшавском восстании 1944 года. Но напрочь забывают про гибель красноармейцев в плену и про подавление населения Белоруссии и Украины с 1921 по 1939 годы.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НА ПОЛОЖЕНИИ РАБОВ

- Поляки сами переселялись в занятые ими Брест и Львов?

- Начиная с 1921 года бывшие польские военные и помещики — осадники — стали заселяться на западно-белорусские и западно-украинские территории. Им давали огромные наделы, а местное население становилось рабами ХХ века.

- Почему рабами?

- Польские господа ненавидели и Советы и людей, которые жили здесь. Они вымещали свою ненависть к Москве на русских, белорусах, украинцах.

Вела себя Варшава на этих землях, как всегда, высокомерно и безжалостно. Задача ставилась простая и жесткая - все эти территории ополячить и окатоличить. Сделать их сырьевым придатком Великой Польши. Лишив местное население признаков русской, белорусской и украинской идентичности.

- Как это выглядело?

- Закрывались украинские и белорусские национальные школы. Преподавание в высших учебных заведениях шло только на польском, в школах — преимущественно. Уровень грамотности местного населения понизили по сравнению даже с дореволюционной России. Делопроизводство - только на польском. Если человек не мог свободно общаться на польском — его не брали на работу или увольняли.

Не случайно именно в этих местах начали появляться националистические движения - как противодействие ополячиванию. Это и привело позже к бандеровщине. Которая по жестокости оказалась достойна своего породителя - польского гнета.

Шествие националистов во Львове, 2018 год. Надпись на плакате: "Город Львов - не для польских панов!". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Поляки жестко подавляли украинский национализм?

- Они вводили войска в 800 сел в 1930-м году. Жестко подавляли Лисское восстание. Потому что белорусы и украинцы уже не могли терпеть столь жесточайшие нищету и унижения.

«ЦИВИЛИЗАТОРЫ»

- Говорят, поляки даже создавали концлагеря?

- Да, например под Брестом - это был концлагерь для русских, белорусов и евреев с левыми убеждениями. Но главное — национальный признак. Получилось, что Польша начала национальные чистки раньше, чем даже фашистская Германия! Ведь концлагерь поляки образовали в 1934 году. А Нюрнбергские погромы и «хрустальная ночь» с еврейскими погромами в Германии случились в 1935-м и 1938 годах. И польские национальные чистки в концлагерях можно сравнить с тем, что делали финны в Карелии.

- Кто был идеологом столь жесткого отношения Польши к белорусам и украинцам?

- Это были идеи Пилсудского. Его не устраивало, что Польше отошли только Запад Белоруссии и Украины — он хотел все их территории.

Военный, государственный и политический деятель, первый глава возрождённого Польского государства Юзеф Пилсудский. Фото: ru.wikipedia.org

- Удивительно, но многие нынешние молодые белорусы считают времена оккупации Польшей «цивилизаторскими».

От них скрывают, либо они сами замалчивают, важные исторические факты. Даже при том, что в СССР в 1930-е годы была коллективизация и жертвы среди крестьянства, положение белорусов на советских территориях было неизмеримо лучше, чем на западных землях, под Польшей! Во всем! И в уровне жизни, и в образованности, и вовлеченности в местные органы власти. Под Польшей они были забиты и бесправны.

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ВСТРЕЧАЛИ КАК ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

- А что международное сообщество?

- Лига наций давила на Варшаву. И полякам пришлось даже уровень репрессий снизить — в больших городах. Но в то время во Львове, например, большинство населения уже было польским. А вот сельское население было полностью подчинено осадникам. И никакая Лига наций до польских рабовладельцев не могла дотянуться и повлиять.

- Что увидели части Красной армии, которые пришли сюда перед Великой Отечественной войной?

- Осенью 1939-го нашли части встречали там как освободителей! Особенно крестьяне. Тому есть многочисленные фотосвидетельства. Люди из нищеты и унижений вырывались.

- А национальный состав там сильно изменился?

- Процент польской шляхты и осадников, конечно, вырос. Но не настолько, чтобы полностью вытеснить местное население. Польше просто времени не хватило, чтобы кардинально изменить национальный состав этих территорий.

СВИДЕТЕЛЬСТВА УЗНИКОВ. ДУБИНКИ, ХОЛОД, И ТРИ МИНУТЫ НА ЕДУ

М. Середа, находился в польском концлагере Береза-Картузская в 1936-37 годах:

- По прибытию в лагерь нас заставили раздеться догола. Жестоко избили, выдали тюремные куртки и номера. Примерно 40% узников - рабочие, 30% - крестьяне, остальные - интеллигенция.

В концлагерь был направлен отборный отряд полиции. Это были лица в возрасте от 25 до 35 лет, воспитанные в фашистском духе. Они старались с помощью строжайшей изоляции, каторжного труда, голода, избиений, карцера, издевательств убить в людях чувство человеческого достоинства, сломать их морально и физически.

С. Ястреб, находился в польском концлагере в 1934 г.:

- День в лагере начинался с "физзарядки", во время которой узников избивали резиновыми дубинками. В туалете ты должен убирать нечистоты только руками. Как правило, работа твоя полицейскому не нравится, и он приказывает падать в уборной, ползти по грязному цементному полу.

В камерах был цементный пол. В каждой из них по 40 человек. Арестованный имел право отдыхать, сидеть или спать в нерабочий день на полу напротив своего матраца, но не имел права переходить в другое место или гулять по камере.

И. Липшиц, находился в польском концлагере в 1936-39 гг.:

- Полиция обычно подгоняла палками опоздавших сесть за стол, поэтому часть заключенных, во избежание экзекуции, усаживались на пол и принимались за пищу. На завтрак отводилось только 3 минуты, по истечению которых раздавался свисток и узником приходилось бежать во двор, пытаясь на ходу доесть свой скудный паек.

Издевательства над узниками были не только главной составной частью лагерного режима. Они служили для полицейских средством развлечения. Заключенных заставляли танцевать, есть землю, ползать голыми по бетонному полу, грызть выкопанные из земли человеческие кости.

С. Самойлович, находился в польском концлагере в 1936-37 гг.:

- Загнав нас в большую холодную камеру, приказали раздеться. Из окон без стекол дул холодный ветер, он пронизывал все тело, ноги коченели от холодного цемента. Полицейские с резиновыми дубинками следили, чтобы мы не двигались. От побоев и холода ныли спина, ноги, руки. Только в полночь дали команду спать. Люди падали на пол прямо там, где стояли. Один из полицейских принес два ведра воды и вылил их на пол. От холода мы инстинктивно вздрагивали, за это сыпались удары палок. Так прошла первая ночь.

Л. Эйнгорн, находился в польском концлагере дважды – в 1936-37 и 1938-39 гг.:

- Кроме параши, в карцере ничего не было. Он не отапливался и не проветривался. На ночь пол в карцере поливали холодной водой. Холод, сырость, постоянные окрики часового, на которые узники обязаны были откликаться, заставляли арестованного все время быть на ногах, в движении. Люди выходили из карцера обросшими, грязными, изможденными.

В. Искрик, находилась в польском концлагере в 1939 г.:

- В нашей партии было 90 женщин. Перед воротами концлагеря всех нас выстроили в ряд и пропустили до большого трёхэтажного здания сквозь двойной строй полицейских с дубинками. Каждый полицейский старался обязательно ударить проходящую жертву дубинкой по голове или спине. Особенно сильным истязаниям подвергались упавшие. То же самое происходило и на лестницах здания до третьего этажа.

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