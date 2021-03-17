Пять трендов, которые мы позаимствовали из футбола

Серхио Рамос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не так давно футбольный клуб «Барселона» порадовал отличными новостями всех своих русскоязычных болельщиков — он запустил первое в своей истории официальное сообщество на русском языке. Теперь следить за новостями и эксклюзивным контентом легендарного клуба любители футбола смогут в мессенджере Viber. В честь этого события мы решили вспомнить, как футбол влияет на нашу повседневную жизнь и какие тренды мы успешно переняли из этой, пожалуй, самой популярной игры с мячом.

Прически

Футболисты по праву считаются настоящими законодателями моды. Их стиль, манеры и даже прически копируют миллионы болельщиков по всему миру. К примеру, капитан испанской сборной Серхио Рамос в разные времена носил диаметрально противоположные по стилю стрижки: длинные волосы, суперкороткие прически, стрижки в стиле бизнес-кэжуал и с диагональным пробором — этот список можно продолжать довольно долго. Его образы до сих пор задают тренды для барберов по всему миру на несколько лет вперед.

Татуировки

Есть в футболе и тенденция к большому количеству татуировок по всему телу. Среди основных трендсеттеров здесь, конечно, Дэвид Бекхэм. Его тату — настоящие произведения искусства, смысл которых обсуждают все поклонники футбола. И хотя бывший капитан английской сборной уже давно завершил карьеру игрока, он по-прежнему считается одним из самых стильных и узнаваемых футболистов в мире. Неудивительно, что его внешнему виду стремятся подражать миллионы любителей футбола и не только.

Дэвид Бекхэм Фото: EAST NEWS

Имена

Детей все чаще называют именами знаменитых футболистов. Лионели в Аргентине, Рональдо в Бразилии — здесь, казалось бы, нет ничего удивительного. Очень интересно, что этот тренд подхватывают и родители в России. Так, после чемпионата мира 2018 года в Липецке появился свой Лионель-Месси. А самые популярные русские мужские имена того года – Александр и Артем — в большинстве случаев, вероятно, были даны малышам в честь игроков российской сборной — Александра Головина и Артема Дзюбы.

Лионель Месси Фото: REUTERS

Слова и выражения

Футбольные термины активно проникают в нашу повседневную речь, и многие из них уже стали ее неотъемлемой частью. Так, сейчас все чаще говорят «я в ауте», когда не понимают, что происходит, «я пас», когда не хотят в чем-то участвовать, и жалуются, что попали на «скамейку запасных», когда не удалось в чем-то поучаствовать. А еще «подкат» может происходить не только на футбольном поле.

Мода

Сегодня элементы спортивной одежды вполне допустимы для офисного лука, и кроссовки мы можем надеть практически на любое мероприятие. Считается, что именно футбольные фанаты стали своего рода пионерами в современной глобализации моды. Зародился так называемый стиль одежды casual в начале 70-х годов как альтернатива движению скинхэдов, а его родоначальниками стали фанаты английских футбольных клубов Liverpool и Manchester United. Постепенно этот тренд подхватили ведущие мировые бренды и начали использовать его в своих коллекциях.