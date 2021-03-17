Ну и кто тут настоящий убийца?

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такого хамства, пожалуй, российско-американская дипломатия не знала за всю свою историю непростых отношений, включая период «Холодной войны». В интервью телеканалу ABC News Джо Байден рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным по поводу вмешательства в выборы президента США: «У нас был долгий разговор. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы. Он заплатит за это».

- Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца? – зачем-то вдруг спросил журналист.

- Ммм, да, - ответил Байден.

Не могу себе представить, как российский журналист задал бы вопрос Путину: «Байден – убийца?» И уже тем более, как Путин ответил бы: «Ммм, да». О старике Джо, конечно, ходили всякие слухи по поводу его душевного и умственного равновесия, но это ж какое желе нужно иметь вместо мозгов, чтобы вот так на ровном месте себя подставить. Какое теперь к нему будет отношение? Если это было рассчитано на российскую аудиторию, это откровение может иметь обратный эффект. Возмущенные беспрецедентным хамством американского президента скорее сплотятся вокруг «убийцы», чем наденут звездно-полосатые трусы в знак поддержки.

Путин наверняка никак на это реагировать не будет – не в его стиле. Но коль пошла такая пьянка, а убийца ли Байден? За время его вице-президентства в развязанных при содействии американцев конфликтах погибло:

- В Ливии – около 100 тысяч человек.

- В Сирии – около 600 тысяч человек.

- В Донбассе – около 15 тысяч человек.

Это лишь самые яркие и трагичные примеры – войны, которым до сих пор не видно конца. Я не беру такие «мелочи», как освобождение Ракки или Мосула, от которых камня на камне не осталось.

Ну и про вмешательство в американские выборы как-то странно слышать от государства, которое пытается влиять на российскую внутреннюю повестку, через свое посольство публикуя маршруты для незаконных шествий оппозиции и напрямую провоцируя массовые походы на Кремль.

Есть, господин Байден, такая старая английская пословица: «The pot calls the kettle black». То есть, «горшок называет котел черным». Корни ее уходят в те времена, когда готовили на костре в чугунных горшках и медных котлах. Последние после приготовления пищи начищались до блеска. И именно в них горшки видели свое грязное отражение, «принимая» за нечистоплотность котлов. Русский эквивалент не нуждается в пояснении: чья бы корова мычала, а твоя, Джо, молчала.

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