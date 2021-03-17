Опять русские хакеры? США грозят Москве новыми санкциями за дискредитацию Байдена

США хотят ввести санкции за дискредитацию Байдена во время выборов в президенты Фото: REUTERS

В США готовятся ввести новые санкции против Китая, Ирана и России – о них может быть объявлено уже на следующей неделе. О готовящихся рестрикциях сообщили CNN три источника в Госдепартаменте. Новые антироссийские ограничения напрямую связаны с обвинениями Москвы в очередном вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в 2020 году.

О том, что Вашингтон вновь увидел руку Москвы в предвыборной кампании прошлого года, стало известно из доклада Американского разведывательного сообщества, опубликованного накануне. Над ним работали представители Министерства юстиции и национальной безопасности, ФБР и Службы кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

Не особо утруждаясь приводить какие-то доказательства, разведчики указывают, что Москва снова пыталась повлиять на судьбу президентского кресла в США. Правда, на этот раз выдумать зловещих русских хакеров, видимо, ну уж никак не получилось, потому что речь идет «просто» об очернении демократа Джо Байдена. Как будто это московские политтехнологи заставили его вести предвыборную кампанию из подвала в страхе подхватить коронавирус. И конечно, американские спецслужбы уверены, что команду негативно писать о Байдене в России дали на самом верху.

«Оплеванный» Байден, который все-таки въехал в Белый дом, в ближайшее время изучит доклад и примет решение об ответной реакции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В Кремле назвали обвинения американской разведки безосновательными.

Того же мнения придерживается и российское посольство в Вашингтоне. Дипломаты отметили, что новые обвинения не помогут нормализации российско-американских отношений.

Но, похоже, от новых санкций со стороны «западных партнеров» нам никуда не деться. Впрочем, не привыкать.

- Судя по всему, ничего серьезного в отчете нет. По крайней мере, сопоставимого с 2016 годом, - комментирует разведывательный доклад программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. - В отчете речь идет о нескольких странах, которые, якобы, поддерживали Трампа и пытались дискредитировать Байдена. То есть это не чисто антироссийский ход. Пока непонятна прагматика вмешательства. Многие страны вздохнули с облегчением, узнав о победе Байдена. Среди них и «соперники» США. Подобный отчет уже готовился властями США в 2019 г. после промежуточных выборов в Конгресс. Тогда ни к каким санкционным последствиям он не привел.

По мнению эксперта, никаких масштабных санкций ждать не стоит. Ограничения будут носить персональный характер и крупный бизнес не затронет.

- Для рынков событие пройдет незамеченным. Хотя спекулянты локально и будут нагнетать. Больших политических последствий тоже не будет. Потому что серьезных поводов публике, по всей видимости, не представят, - заключил Тимофеев.

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