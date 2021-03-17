Игроки "Зенита" Сердар Азмун и ЦСКА Ильзат Ахметов (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург). Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ЦСКА до последнего поддерживал интригу в чемпионате России. Акинфеев тащил пенальти от Дзюбы, Рондон ловил редкие моменты у чужих ворот, а все вместе армейцы из всех сил оказывали сопротивление «Зениту». Но в начале второго тайма все развалилось за каких-то три минуты. Сначала Вендел сумасшедшим ударом в «девятку» вывел «Зенит» вперед, а потом армеец Ахметов совершил чудовищный фол, едва не изувечил Кузяева, и получив красную карточку был изгнан с поля.

На этом матч можно было заканчивать. «Зенит» слишком хорошо знал цену этой игре, чтобы в меньшинстве упустить победу, которая открывает дорогу к чемпионству. И пусть, в самой концовке Сергей Семак и его команда придумали себе приключения, но все закончилось логичной победой питерцев – 3:2.

«КП» делает 5 главных выводов из ключевого матча тура и всего чемпионата.

1. Дорога к чемпионству «Зениту» открыта

После победы над ЦСКА у команды Сергея Семака – 48 очков. У «Спартака» - 41, и на одну игру меньше (встречаются в четверг с «Уралом»). У ЦСКА – 40 очков. А впереди всего 7 туров. И в них у «Зенита» будет два топовых соперника – «Краснодар» и «Локомотив». А «Спартак» и ЦСКА, играют между собой, а кроме того у красно-белых впереди встречи с «Ростовом» Карпина, и «Локомотивом». У армейцев же кроме дерби – игры с «Краснодаром» и «Динамо». Отыграть при таком календаре огромное отставание от «Зенит» - это что-то невероятное.

2. Наконец-то «Зениту» принесла пользу необъяснимая покупка Вендела за 20 млн евро

Когда говорят о неограниченных возможностях «Зенита», вспоминают трансфер Вендела. 20 млн евро за игрока, который не делает качество, для России – расточительство. Но вот наконец-то бразилец выдал лучший свой матч. Два гола, первый – просто шедевр, фактически приносят «Зениту» титул. У ЦСКА такого джокера в нужный момент не нашлось.

3. Дзюба пенальти не забил, но даже нереализованный 11-метровый навредил ЦСКА

При счете 1:1 в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Возможно, по действующему сейчас своду правил касание мяча руки Фернандеса и должно было караться ударом с 11-метровой отметки. Но по духу игры это, конечно, не пенальти. Футболу надо решать, что делать с видеоповторами, они порой превращают игру в нелепость. Дзюба с точки не переиграл Акинфеева. Но пенальти все равно отразился на ЦСКА: армейцы, чувствуя его несправедливость, очень нервничали, и возможно эти эмоции заставили Ахметова совершить тот самый безрассудный фол на удаление.

Игроки "Зенита" радуются забитому голу в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург). Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

4. В ЦСКА усилились слухи об отставке Гончаренко, но он никуда не уходит

Главный тренер ЦСКА и раньше подвергался критики. А матч с «Зенитом» показал, что никаких свежих идей у тренерского штаба нет. Лучшими на поле были Акинфеев и Фернандес. Вся армейская молодежь, а так же Влашич, смотрелись обреченно. Болельщики ЦСКА винят в этом Гончаренко и не исключают его отставку. Но сам он заявил, что силы на концовку чемпионата у него есть. А потом, если он уйдет, непонятно кто должен руководить командой последние 7 туров. Есть только один вариант – братья Березуцкие. Но они совсем недавно завершили игровую карьеру, боязно доверить им команду, которая сражается за попадание в Лигу чемпионов.

5. Перед матчами сборной Кузяев в большом порядке, к остальным есть вопросы

Еще один лучший игрок в «Зените» - Кузяев. И перед играми сборной России это радует. Но к другим игрокам национальной команды в составе питерцев есть вопросы. Оздоев не убедителен, Дзюба снова не забивает пенальти, хотя записывает на свой счет гол+пас. Возможно, сейчас это важнее.