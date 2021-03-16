ЦСКА будет рубиться с питерским "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" приезжает в гости к столичному ЦСКА. Армейцы после поражения в Туле - предельно мотивированы на игру с лидером Премьер-Лиги. Вечером 17 марта зенитовцы сыграют против армейцев. ЦСКА в Туле проиграл со счетом 1:2 и теперь попытаются добыть победу в битве с командой Сергея Семака. У "Зенита" есть запас прочности в турнирной таблице РФПЛ. Что будет после матча против ЦСКА - будет видно вечером 17 марта.

В случае успеха команды Виктора Ганчаренко получится усилить интригу в сезоне. ЦСКА сможет сократить отрыв от "Зенита" в турнирной таблице. И - дать мотивацию для "Спартака", который свой матч 23 тура в РПЛ проведет завтра, 18 марта 2021 года.

"Зенит" выиграл матч первого круга 2:1 на своем поле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В чемпионатах России по футболу ЦСКА и Зенит играли 51 раз. История встреч двух команд - крайне богатая. 18 побед у "Зенита", 16 - у ЦСКА, а 17 поединков завершились вничью. 19 авуста 2020 года в первом круге в Санкт-Петербурге "Зенит" победил 2:1.

"Зенит", как и подобает лидеру, является фаворитом матча, который примет стадион "ВЭБ Арена". И зенитовцы являются фаворитами встречи по мнению букмекеров. "Зенит", исходя из коэффициентов, должен одержать победу с разницей в два мяча.

Расписание трансляций матчей 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах смотреть игры 17-19 марта

Прогноз на игру 23 тура РФПЛ ЦСКА - Зенит - победа "Зенита" с разницей в один-два гола. Во сколько посмотреть эту игру? Прямую трансляцию матча РФПЛ ЦСКА - Зенит можно увидеть 17 марта 2021 года, начиная с 20:00 по московскому времени на телеканалах Матч ТВ и Матч Премьер.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.