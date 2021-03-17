"Зенит" увеличил отрыв в турнирной таблицы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" победил со счетом 3:2 в центральном матче 23 тура чемпионата России московский ЦСКА на армейском стадионе в столицы. В этой игре команды последовательно обменялись голами в первом тайме. Но вот после перерыва исход поединка решила игра защитника Вендела.

Голы у "Зенита" забили Дзюба (33), и дважды - бразилец Вендел (50,77 минуты матча). А у ЦСКА точные удары на счету Рондона (28) и Влашича (90+1 с пенальти). На 41-й минуте поединка после фола Марио Фернандеса в штрафной гол в ворота ЦСКА мог забить Дзюба. Но он не забил пенальти.

"Зенит" после этого матча с 48 очками остался на первом месте после 23 игр. А ЦСКА остался при 40 баллах и на 3 строчке. "Спартак" в случае успеха завтра в своей игре сможет с 44 очками оторваться от армейцев в турнирной таблице РФПЛ.

В чемпионате России по футболу теперь наступил перерыв. Предстоят игры сборных. А следующий матч ЦСКА проведет 4 апреля в гостях против "Тамбова". А "Зениту" на следующий день - играть дома против "Химок".