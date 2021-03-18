Греция открывается для российских туристов: когда и на каких условиях

Греция откроется для международного туризма - в том числе и для российских отпускников - с 14 мая. Фото: Shutterstock

Греция откроется для международного туризма - в том числе и для российских отпускников - с 14 мая. Да, после майских праздников. Зато все лето впереди! Дату открытия назвал министр туризма Греции Харис Теохарис. И это крайний срок. Есть шанс, что прилететь в Грецию можно будет и раньше, в конце апреля или с начала мая. Об этом обмолвился министр, и эти же оптимистичные планы подтвердили «КП» и другие источники.

- Помня о добросовестном выполнении протоколов здоровья, мы стремимся открыть греческий туризм 14 мая. А до тех пор мы будем постепенно снимать ограничения. На апрель запланирована пилотная реализация мер для путешественников из стран Европейского Союза, а также других стран, где вакцинация уже прошла, например, Израиля. Однако я подчеркиваю, что все даты открытия являются ориентировочными и могут измениться в зависимости от развития событий, - обьявил Харис Теохарис, его речь на фоне афинского Акрополя транслировалась в интернете на весь мир.

- Мы пережили трудности, но мы не перестали мечтать. Я могу сказать, чего нам больше всего не хватало во время пандемии. Нам не хватало солнца. Наше тело истосковалось по морской воде. Нам не хватало Греции – таков слоган нашего туризма в этом году, - описала чувства, знакомые многим путешественникам, посол Греции в России госпожа Екатерина Нассика, выступая на туристической выставке МИТТ в Москве.

И ещё один момент: в 2021 году Греция отмечает 200-летие восстановления государственности. Важную роль в этой борьбе сыграла Россия.

Какие документы понадобятся для поездки в Грецию?

Кроме загранпаспорта и шенгенской визы (о визах - см. ниже), нужен будет один из трёх документов, объяснил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу:

- сертификат о вакцинации от COVID-19. Да, российская вакцина Sputnik V подходит,

- справка о наличии антител,

- ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Подчеркнём: греки попросят только один из этих документов, любой, какой вам удобнее. Вакцинировались - отлично, у вас, считайте, уже все готово. Нет - сдадите ПЦР ближе к делу.

А как же карантин и ограничение в 500 пассажиров в неделю?

Прилететь в Грецию россияне в принципе могут и сейчас. Эллада - единственная страна Шенгена, которая официально разрешает въезд по туристическим визам. Давно, ещё с сентября. Но что-то мы не видим в соцсетях фотографий с пляжей Крита и Родоса. Этому есть объяснение. Во-первых, Греция разрешает въезд всего 500 росийских граждан в неделю. Это примерно два больших самолета, то есть о массовом туризме речи пока быть не может. Во-вторых, и это главное, все прибывающие в Грецию иностранцы обязаны соблюсти 7-дневный карантин. И в самой стране много антиковидных ограничений, явно не способствующих полноценному отдыху.

К 14 мая, а, возможно, и раньше, и квоту на въезд, и карантин отменят.

- Через два месяца уже точно будут привиты все сотрудники туристической отрасли Греции. Принимем все необходимые меры и с нетерпением ждем вас, - добавила посол Греции Екатерина Нассика.

- Как только по эпидемическим показателям будет видно, что нет никаких угроз, норма в 500 человек отменится сама собой, - уверен генеральный консул Греции в Москве Николаос Крикос.

- Конечно, не будет действовать ограничение в 500 пассажиров, будут обычне условия. Мы очень оптимистично настроены и ожидаем много российских туристов в этом году. Главное, чтобы открытие состоялось! - сложно не разделять надежды Поликарпоса Эфстатиу.

-Ограничений на перемещения по Греции для туристов также не будет: можно прилететь в Афины и отправиться оттуда на Санторини, например. Но министр туризма напомнил, что определенные меры все же останутся:

- То, что относится к гражданам Греции, будет применяться и к туристам, как, например, обязательное использование маски в общественных местах.

Что с рейсами?

Россия официально возобновила авиасообщение с Грецией, самолёты летают.

- На данный момент рейсы из Москвы в Афины выполняют две авиакомпании, Aegean и «Аэрофлот», с этой недели начались также рейсы в Салоники. Пока все упирается в ограничение в 500 человек, - поделился подробностями Поликарпос Эфстатиу. Как только квоту отменят, рейсов станет больше. Авиакомпании уже готовятся, получают допуски.

Как быть с визами?

Консульство Греции сейчас выдаёт туристические визы, с этим проблем нет.

Ждать ли скидок?

Да! И это прогноз министра туризма Греции Хариса Теохариса:

- В этом году будет жесткая конкуренция. Постепенно все страны будут открываться, а значит, туристам стоит ожидать больших скидок.

ЦИФРЫ

1,6 миллиона российских туристов отдохнули в Греции в 2013 году - это был рекорд за всю историю.

400 - 500 тысяч гостей из России ждут в Греции в 2021 году.

По данным представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ.

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