Европа вводит ковид-паспорта. Что это значит для россиян

Документ будут выдавать в печатном или цифровом виде вместе с QR-кодом, предъявлять его надо будет на пунктах пограничного контроля во время въезда в ЕС или при путешествии между странами-членами объединения. Фото: Shutterstock

Еврокомиссия представила проект единого европейского сертификата о вакцинации, который еще называют зеленым COVID-паспортом, который должен начать работать в ЕС с середины июня. «КП» разбирается, что это за документ, и как он поможет россиянам путешествовать по Европе.

Как и в каком формате будет оформляться сертификат?

Пока предполагается, что его оформление будет проходить в больницах или лабораториях после прохождения тестирования на коронавирус или при выписке из госпиталя. Документ будут выдавать в печатном или цифровом виде вместе с QR-кодом, предъявлять его надо будет на пунктах пограничного контроля во время въезда в ЕС или при путешествии между странами-членами объединения.

Нужно ли будет сидеть на карантине или сдавать дополнительные тесты при въезде в страну?

Нет, и в этом смысл введения сертификатов. После их получения туристы смогут сразу же поехать осматривать достопримечательности или валяться на пляже.

Обязательно ли прививаться от коронавируса, чтобы получить сертификат?

Нет, в сертификате предусмотрены 3 варианта его получения. Во-первых, это непосредственно прививка. Во-вторых, отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР. И, наконец, справка о перенесенном коронавирусе.

На кого рассчитаны предложения Еврокомиссии?

Пока речь идет в основном о гражданах ЕС, которым сертификат нужен для того, чтобы передвигаться между государствами, входящими в союз. Будет ли выдаваться разрешение туристам, которые хотят въехать в Старый свет, пока остается загадкой, но в предложениях Еврокомиссии содержится упоминание о разработке еще одного документа, в котором предусматривается, что новый порядок путешествий по Европе должен распространяться и на граждан третьих стран, въехавших в ЕС по визе или проживающих на его территории. О требованиях к туристам, которые хотят въехать в Евросоюз извне, ничего не говорится.

Смогут ли привитые «Спутником-V» получить сертификат?

Да, но не во всех странах. Пока для всего ЕС признаны только 4 вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson, но каждое государство интеграционного объединения может в отдельном порядке решать, одобрять ли другие прививки у себя в стране. Признавать ли на въезде паспорт со сторонней вакциной, каждый член ЕС будет решать самостоятельно, так что вполне может получиться ситуация, когда словак или венгр, уколовшийся «Спутником», не сможет выехать за пределы своей родины.

Как россиянам оформить себе сертификат?

Пока никак, ведь конкретный механизм его получения для иностранцев еще только предстоит прописать. Однако, исходя из логики уже разработанного документа, власти ЕС будут требовать сертификат о прививках, результаты ПЦР или анализа крови на антитела. По крайней мере, с учетом опасения многих стран второй раз подряд потерять туристический сезон, ограничения постараются сделать максимально гибкими. Например, уже сейчас Греция объявила, что с 14 мая открывается для международного туризма. Такие же настроения есть у многих членов Евросоюза. Так что вполне можно ожидать , что жесткие меры биобезопасности окажутся смягчены в угоду интересам экономики.

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