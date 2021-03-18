Путин предложил президенту США пообщаться в прямом эфире.

Президент России сразу после концерта в «Лужниках» в честь 7-летия присоединения Крыма, заявил, что хочет вести диалог с президентом США Джо Байденом онлайн в прямом эфире.

Путин готов поговорить с американским президентом 19 или 22 марта, так как на выходных едет в тайгу. («Хотел бы немного отдохнуть», - с улыбкой произнес Путин, кстати на праздник он приехал в джинсах и походной куртке-Аляске.)

Президент добавил, что поручит МИД России организовать переговоры.

«Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чем: прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран».Путин вызвал Байдена на разговор

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