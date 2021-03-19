«Словно шерочка с машерочкой»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наш автор вспомнил историю Людмилы, вся жизнь которой была лошадиная пахота. И все на благо семьи. Но однажды такие лошадки устают, и тогда на их пути встречается тот, кто видит в них просто женщину. Так случилось и с Людой. Историю активно обсуждают в откликах.

Маша:

Так поэтому люди и ищут себе похожих, в том числе и по степени внутренней свободы. Кому-то нужно, чтоб как шерочка с машерочкой - в магазин вместе, в отпуск вдвоем, а кто-то выходной наедине с супругом еле выдерживает. Ему нужны активность, друзья, новые люди. Притом что и те и другие наверняка любят друг друга, просто это такая разная любовь.

Паша:

Я был женат три раза, и последний брак у меня гостевой. Мы видимся с женой 3 - 4 раза в неделю. Можем остаться ночевать друг у друга, можем разойтись по квартирам. И это просто идеальный вариант, потому что у меня всегда есть время на свои занятия, при этом рядом никто не стучит, громко не смотрит телик, не надо подстраиваться под его вкусы. Если бы я понял раньше, что я такой интроверт, может быть, и не разводился бы ни разу.

Карина:

У меня бабушка с дедушкой рука об руку 52 года прожили, вообще расстаться на минуту не могли. Мне кажется, они даже детей не так любили, как друг друга. Собственно, когда бабушка умерла, дед ушел вслед за ней. Сказал: мне нет смысла здесь больше оставаться без Верунчика.

«Лучше быть цацей, чем ломовой лошадью»

Наш автор приводит в пример две пары, которые живут в гармонии, но совсем не похожи. Одни видятся редко, но зато каждая встреча на разрыв, другие часа друг без друга прожить не могут. Так какое счастье правильное?

Кристина:

Да потому что русской бабе с малолетства внушают, что все в своей жизни она должна заслужить. Много поработаешь - что-то получишь, не будешь хорошей хозяйкой - муж любить не будет и т. д. И скачет она в этих убеждениях, как пони по арене цирка: должна, должна, должна. Хотя любят на самом деле тех, кто себя любит. Но такие в цирк даже не заходят.

Марина:

Я была точно такой же Людой. Всегда на себя жалела: лучше диван купим, лучше отложим, нет, в отпуск в этом году не поедем, потом отдохнем. Дура была. Смотрю на свою дочку: она и учится, и путешествует, и модно одевается, и никогда не думает про потом. И как-то так легко ей живется. У меня этой легкости уже никогда не будет.

Наташа:

Интересно, а как жить, если не пахать? Я риэлтор, хорошо зарабатываю, ипотеку тяну, детям платные школы, но иногда, конечно, хочется лечь и умереть. Сил нет нести всю эту ответственность и все тянуть на себе. При этом у меня есть муж. И он золотой и хороший, но... не добытчик. Ну не может человек зарабатывать деньги, поэтому лошадь в нашей семье - я.

Василий:

Прочитал все отклики. А что, мужики в России перевелись, что ли? С чего вдруг женщины все тянут на себе? Непонятно.

Ирина:

Мне мама в молодости запретила что-то серьезное делать: таскать тяжелое, решать важные дела и т. д. Мол, у тебя есть муж, пусть решает. И он всю жизнь решает. Однажды была ситуация, когда на отдыхе я попросила передвинуть кресло постороннего мужчину и услышала со стороны: посмотрите, какая цаца, могла бы и сама это сделать! Повернулась и говорю: да, цаца! Не завидуйте. Лучше быть цацей, чем рано постаревшей ломовой лошадью.

«Ничто так не объединяет, как совместное занятие идиотизмом»

Бывает, что жена подстраивается под хобби супруга, а потом выясняется, что муж это увлечение всю жизнь ненавидит. Наш колумнист привел в пример как раз такую семью. В комментариях читатели разделились на два лагеря: одни говорят, что каждый партнер - личность, вторые - что любовь и не то стерпит.

Марина:

Однажды мы развелись с мужем, но остались хорошими друзьями. Как-то сидели, ржали, вспоминали наш брак, а он и говорит: «Но больше всего меня бесили твои пирожки с яйцом и луком, фу, ненавижу просто!» «Так зачем ел?» - опешила я. «Ну ты так радовалась, когда их пекла. Язык не поворачивался сказать». Вот с этой лыжней из рассказа то же самое.

Кира - Марине:

А мне кажется, это история про безропотную русскую жену, которая будет мерзнуть, ненавидеть спорт и все лыжи мира, но продолжать на них ездить, потому что так сказал муж. Хотя странно вообще измерять любовь в жертвах.

Светлана:

А мне эта история кажется очень милой и жизненной. Несмотря на всю бытовуху, женщина пыталась привнести в семейную жизнь какие-то совместные занятия. Заметила, что муж любит лыжи, ну ок, дорогой, будем ездить. А что, людей должна объединять только совместная покупка пельменей?

Ваня:

Мы с друзьями любим раз в две недели ходить в тир, и как бы это мужское занятие, мужская же компания, но за одним приятелем постоянно увязывается жена. Она и стреляет плохо, и долго прицеливается, потом все эти охи-вздохи, и не совсем ей стрельба нравится, но мужа одного отпускать не хочет. Мы уже шутим, говорим, что мы ее в баню возьмем, чтобы она от супруга отстала. Но есть ощущение, что она и туда поедет, лишь бы контролировать Мишеньку. Ужас!

Маша:

А у нас с мужем есть тайное увлечение, тайное от детей. Мы обожаем смотреть тупое, дурацкое кино. Какие-нибудь фильмы ужасов с монстрами, треш или старую фантастику с декорациями из пенопласта, ржем в голос, стебемся, делаем переозвучку. И я обожаю это время вместе. Не зря же говорят, что ничто так не объединяет людей, как совместное занятие идиотизмом. Ну и главное, не надо переться в лес на лыжах.