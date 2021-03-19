"Я не самая толстая на земле, алле!": Ева Польна закатила истерику из-за лишнего веса

Певица Ева Польна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Инстаграм сотрясают "толстые" скандалы: Анна Семенович, Анфиса Чехова, а теперь и Ева Польна вынуждены оправдываться перед подписчиками за собственный вес. Сначала экс-"Блестящую" распекли за облагороженный фотошопом кадр, на котором певица поработала над ножками, забыв про отражение в зеркальном окне: так на снимке оказались две совершенно разных Ани. В похожую ситуацию угодила и Чехова, которая на карточках друга Станислава Садальского оказалась куда крупнее, чем в собственных соцсетях. Чтобы доказать неудачный ракурс, телеведущей даже пришлось проводить мастер-класс по позированию.

И вот теперь настала очередь "гостьи из будущего" держать ответ. Еву Польну достали комментарии о ее весе, и звезда решила раз и навсегда расставить точки над "i".

- Задолбали! Потолстела - похудела - разнесло - усохла! Вы в себе? - возмутилась артистка. - Если вы не в курсе, объясню: так активно интересоваться чужим весом - это перверсия - половое извращение. Такое же, как нюхать чужое несвежее белье лизать каблуки и так далее. Обычно это не афишируют. Мы нервно работаем неделю и забываем есть, потом отдыхаем и радуемся жизни - щеки розовеют и круглеют. Так бывает! Человек может болеть, влюбляться, грустить, сильно радоваться. Он живой. Я тоже женщина! Не феномен! Не самая толстая на Земле, алле! А есть еще очень неудачные невыгодные фото и видео ракурсы, широкоформатное наше телевидение. Оно растаскивает тебя во все стороны!

Артистка составила шуточный коллаж, где предстала в трех разных весовых категориях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оскорбленная звезда отметила, что она не Ким Кардашьян, с которой проживают оператор, художник по свету и гример. И быть идеальной для всех не собирается.

- А всем, кто действительно волнуется за меня, сообщаю: все в порядке. Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза 2! - припечатала чересчур любопытных Польна.

К слову, в комментарии к экс-любимой пожаловал даже Денис Клявер, от которого певица 16 лет назад родила дочь Эвелин (сам Клявер тогда был в браке).

- Дорогая, ты прекрасна! - поддержал Еву артист. Впрочем, хейта хватило и на него: Кляверу тут же припомнили не самые лестные интервью и ухмылки в адрес бывшей любовницы...

Любопытно, что гнев Польны вызвали отзывы не о том, что она поправилась. Как раз наоборот: в одной из последних фотосессий 45-летней звезды фанаты разглядели, что Ева стала стройнее. Видимо, эти ожидания оказались неоправданными.

Та самая фотосессия, после которой пошли разговоры о похудении. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СПРАВКА "КП"

Размер 48-50 считается одним из самых популярных и предназначается для женщин обычной комплекции, хотя многие бренды в последние годы ограничивают размерный ряд до более стройного 46-ого.

При 48 размере параметры груди составляют 94-97 см, талии - 78-81 см, бедер - 102-104 см.

При 50-м, соответственно: 98-102, 82-85 и 105-108 см.

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