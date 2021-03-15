Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды15 марта 2021 18:45

"Когда даже Фадеев похудел, а ты нет": Анна Семенович случайно показала себя без фотошопа

По словам поклонников, когда певица заметила конфуз, то быстро одно фото заменила другим
Ольга ЛИБГАРДТ
КомментироватьОставить комментарий

По словам поклонников, когда певица заметила конфуз, то быстро одно фото заменила другим

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась на курорт. В Египте знаменитость нежилась под лучами солнца, каталась на яхте и, конечно же, много фотографировалась. Правда, именно со снимках случился казус.

Анну Семенович уличили в фотошопе. Поводом к скандалу, который разгорелся в блоге звезды, стали ее курортные снимки. Певица щедро делится яркими кадрами с поклонниками. Одно из фото насторожило публику. "Спасибо Египет, я в восторге. Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошныи отель и обязательно еще раз проведу день на этои шикарнои лодке", - написала вокалистка.

Анна позирует на яхте в бикини и белой шелковой сорочке до середины бедра. Артистка приняла эффектную позу. Выглядит красавица безупречно - стройные длинные ноги, пышный бюст, развевающиеся на ветру локоны. От кумира миллионов глаз не оторвать.

Но, глядя в отражение в окне яхты, публика увидела совсем иную картину. Более того, через несколько часов после того, как народ обратил внимание на несоответствие в отражении, компрометирующее фото было удалено. А на его месте появилось другое - отредактированное. Разгневанные фолловеры потребовали от Анны объяснений. По мнению пользователей соцсети, певица тщательно редактирует свои снимки, чтобы казаться стройнее.

Анну Семенович уличили в фотошопе. Поводом к скандалу, который разгорелся в блоге звезды, стали ее курортные снимки.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Она сегодня залила свою отфотошопленную фотку, но забыла отфотошопить отражение в окне яхты, которое показало весь ее целлюлитный натурпродукт. Ей об этом указали с комментариях. Она быстро отфотошопила и отражение, затем загрузила новые фотки, удалив прежние", - написала одна из поклонниц.

Ей вторит другая: "Это уже лучше отфотошоплено, но лучше было бы просто обрезать. На видео же все равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, нечего плохого нет в формах. Ну, а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу".

Анна попыталась огрызнуться: "У вас как с физикой? Отражение в стекле всегда искажено".

На что подписчица парировала: "У меня - прекрасно. Зачем же вы тогда свое прошлое фото удалили, раз это физика?".

Некоторые поклонники написали, что не узнали Семенович на снимке, и засомневались в его реальности. Однако наиболее осведомленные их убедили, что на фото их любимица. "Аня - звезда фотошопа", "Она толстая, а вас вводит в заблуждение отфотошопленными фото", "Давно начала полнеть, но в последнее время прямо понесло", "Она же скоро лопнет", "Когда даже Фадеев похудел, а ты нет", - делятся подписчики.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАнна Семенович: досье KP.RU