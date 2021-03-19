Долго молчала: бывшая девушка Тимати рассекретила беременность от тренера Полины Гагариной

Звезда "Фабрики звезд - 4" Алекса Фото: Instagram.com

32-летняя Алекса подтвердила то, о чем шептались в шоу-бизнесе последние месяцы: она действительно ждет ребенка. Певица, которую помнят, в основном, по яркому роману с Тимати на "Фабрике звезд-4", рассекретила беременность в своем Инстаграме.

- В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни, - написала экс-"фабрикантка", продемонстрировав изменившуюся фигуру. - Пришло время приятной суеты... Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего малыша. Среди моих подписчиц есть мамочки? Посоветуйте хорошие странички с красивой одеждой и всем необходимым, буду вам искренне благодарна!

Алекса показала округлившийся живот. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для певицы этот ребенок станет первенцем, а вот у ее избранника - фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который работает с Полиной Гагариной и другими звездами, уже есть маленький сын. Этот скандал гремел в шоу-бизнесе несколько месяцев назад: оказалось, что ради Алексы тренер бросил беременную невесту. Занятия, которые Дайчев проводил с артисткой, вылились в бурный роман, но своей избраннице - танцовщице из балета Филиппа Киркорова красавец-спортсмен до последнего не признавался в измене.

Вячеслав Дайчев ради певицы бросил беременную невесту. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Все было хорошо вплоть до разрыва. Утром он поцеловал мой беременный живот, а вечером вдруг перестал брать трубку, - рассказывала брошенная невеста Александра Сивкова о том страшном моменте. - Мои подруги провели целое расследование и обнаружили их общие фото в соцсетях Алексы. Так я узнала, что он ушел к ней. Я просила дать шанс нашему ребенку, но он ответил: "Нет".

Однако, несмотря на сорванную свадьбу и брошенного сына, паре удалось сохранить нормальные отношения. Тренер полностью обеспечивает бывшую девушку и ребенка: одна только съемная квартира, за которую платит Дайчев, обходится в 65 тысяч рублей.

Между тем, Алекса, которую тут же окрестили разлучницей, даже и не думала оправдываться перед публикой.

- Я никого не уводила, как все было на самом деле, знаю только я и мои близкие, - лишь однажды высказалась экс-"фабрикантка".

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