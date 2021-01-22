Полина Гагарина закрутила роман с женатым: Чем известен Владимир Чиняев

В отпуск на Мальдивы Полина поехала вместе с продюсером Владимиром Чиняевым. Возлюбленный на 14 лет старше артистки. Фото: Instagram.com

После недавнего развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина улетела на Мальдивы вместе с детьми и новым возлюбленным. Очередным избранником 33-летней певицы стал 47-летний музыкальный продюсер Владимир Чиняев. Свой роман влюбленные тщательно скрывают - видимо, потому что новый мужчина звезды все еще женат на другой.

Есть семья с ребенком

Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной, он сотрудничает со многими другими звездами - группой «Дискотека Авария», Эмином Агаларовым, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. В отличие от Полины, ежедневно публиковавшей в Инстаграме фотографии из отпуска, Чиняев не спешил афишировать, что отдыхает на экзотических островах.

- Он до сих пор женат, у него есть маленький ребенок, - рассказал «КП» знакомый Чиняева.

Продюсером Владимир Чиняев. Фото: Instagram.com

Бывший муж запретил увозить дочь

Из-за нового кавалера певицы очень переживает ее экс-супруг Дмитрий Исхаков. Фотограф возмутился в соцсетях: мол, бывшая улетела на Мальдивы с любовником и взяла с собой маленькую дочь Мию, не поставив отца ребенка в известность.

«Я по-прежнему не планирую публично обсуждать наш развод с Полиной Гагариной, - написал в своем Инстаграме Исхаков. - Однако второй день подряд мне звонят журналисты. Поясняю. Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. (Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал.) Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Текущая обстановка с пандемией также совершенно не в пользу далеких поездок.

Экс-супруг певицы Дмитрий Исхаков переживает, что его дочь поехала в отпуск с новым любовником мамы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?»

Впрочем, подписчики успокоили Исхакова: дескать, девочка там с мамой, а уж она не допустит, чтобы ребенку в поездке было некомфортно.

Напомним: в браке с фотохудожником Дмитрием Исхаковым Гагарина прожила пять лет. От этих отношений у певицы есть 3-летняя Мия.

А от первого брака с актером Петром Кисловым Полина воспитывает 13-летнего сына Андрея.

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Имущество делить не стали

Слухи о размолвке Гагариной и Исхакова появились в светской тусовке еще в прошлом году, но развелись супруги только недавно. Говорят, что артистка финансировала фотостудию Дмитрия в Москве, а также ряд его других проектов. Плюс ко всему, чтобы муж зарабатывал неплохие деньги, Гагарина ставила перед глянцевыми журналами условие: интервью возможно лишь в том случае, если редакция купит фотосессию у Исхакова. А потом грянул развод.

В разлучники сначала записали певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Но потом выяснилось, что Полина сблизилась со своим саунд-продюсером.

Впрочем, в недавнем интервью Ивану Урганту Гагарина подчеркнула, что ее развод с Дмитрием Исхаковым прошел без дележки имущества. Артистка, как и прежде, проживает с детьми в своем подмосковном особняке.

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