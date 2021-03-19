Выставка расчленёнки: почему многие жители Москвы так негативно отнеслись к демонстрации человеческих органов

Посетители на открытии анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экзотика она такая. Необычная. И зачастую страшная.

Услышав слово «выставка», мы, как правило, представляем себе что-нибудь доброе, светлое. Это могут быть, например, картины. Или фотографии. Или куклы. Или редкие автомобили. А тут чья-то отпиленная рука с остатками мяса. Прокуренные лёгкие. Прямая кишка. И сморщенная печень, замученная циррозом.

Выставка Body worlds (что переводится как «мир тела») открылась накануне в 21-м павильоне ВДНХ. Её создатель, немецкий доктор Гюнтер фон Хагенс, утверждает, что цель мероприятия самая благая. Можно даже сказать, просветительская. Показать человеку, из каких деталей он состоит. И заодно продемонстрировать, что случается с нашими органами, если злоупотреблять вредными привычками и вести обломовский образ жизни. Как говаривал Аристотель, жизнь - это движение (и был, конечно, прав).

Но вот курьёз: одно дело, смотреть на муляжи, отлитые из какого-нибудь парафина, и другое, на настоящие человеческие органы. Стервец Хагенс изобрёл уникальный способ бальзамирования (в органы закачивается быстродействующий пластик, после чего тело застывает в любой позе). Некоторые доноры выставлены целиком, но чаще всё-таки по частям.

ИСКУССТВО ИЛИ МОРГ?

А ведь и, правда - меньше знаешь, крепче спишь.

Вы только представьте. Живёт человек лет двадцать в своей квартире, в ус себе не дует. И вдруг случайно узнаёт, что в его однушке жил когда-то серийный маньяк и занимался в ванной расчленёнкой. Каково?

Или едите вы вкусное незнакомое блюдо, буквально мычите от удовольствия. А потом вам говорят, что это бычьи семенники…

Также и здесь. Смотришь на экспонаты с интересом. Потом вдруг как осенит - да это же настоящий тазобедренный сустав! Чей-то, простите, крестец и тазобедренный диск. А это мозг, похожий на мешочек с кишками. А это легкие курильщика, пропитанные смолой и сажей. А это чьё-то сердце... Мышечный насос весом 300 граммов. Мужской или женский, непонятно. Но если представить такой кулак, то, скорее всего, какого-нибудь немца.

Посетителей на удивление много. Сыграла свою роль антиреклама. Православные активисты подсобили. Хай в интернете подняли ещё до того, как выставка приехала в Москву. «Сатанизм», «надругательство над телами умерших». «Бесовщина!» Естественно, все рванули смотреть. Многие дамочки картинно вздыхают, качают головой. Но не уходят. У мужиков, как правило, каменные лица. Подумаешь, чей-то мочевой пузырь. Эка невидаль.

Почти у всех экспонатов в описании есть QR-код. Смартфончиком навел и перешёл на сайт выставки. А там двухминутная аудиозапись. О почках и токсинах. Нижней челюсти. Коленных суставах. В зависимости от того, на что вы смотрите.

Особенной популярностью пользуется анатомическое зеркало. Это такой интерактивный атлас, позволяющий увидеть ткани и органы человека в движении. Становитесь на указанную точку, начинаете двигаться, приседать, поднимать руки. И видите на экране собственный подвижный силуэт с массой стрелочек. Язык, бронхи, сердце, селезёнка, поджелудочная, пенис... Такое ощущение, что с тебя не то что одежду, а кожу содрали. Лично я немного смутился, когда при барышнях увидел свой полный расклад. Как будто те не знают, где у меня что…

Один из посетителей признался мне, что ехал на ВДНХ без энтузиазма.

- Жена заставила, - улыбнулся мужчина. - Вон, она стоит, чью-то селезёнку рассматривает... Я до последнего думал, что здесь и, правда, покойницкая, как пишут в соцсетях. А на деле - научная выставка. Вполне познавательная.

Если отбросить эмоции, то минут за сорок можно действительно узнать много нового - от особенностей внутреннего уха до нижней части кишечника. А, главное, увидеть всё это воочию. В том числе, органы с признаками различных болезней и объяснением, из-за чего они возникли.

P.S. Тем не менее, противники «демонстрации трупов» по-прежнему настаивают на своём и пишут, что «Мир тела» - это «эпатажное шоу с шок-контентом», «увлечение смертью» и «позор, от которого тошнит».

Адрес: ВДНХ, 21-й павильон, рядом с Москвариумом.

Цена билета: 1000 рублей – будни, 1150 - выходные

Время работы: с 10:00 до 20:00. Открыта до 31 декабря 2021 года. 12+