Почему Байден отказался общаться с Путиным в прямом эфире

Владимир Путин предложил Байдену пообщаться буквально в ближайшую пару дней Фото: REUTERS

Американскому президенту некогда тратить время на разговоры в прямом эфире с президентом России, он очень занят, ответила за своего шефа пресс-секретарь Байдена Псаки. Ему в пятницу (а Владимир Путин предложил Байдену пообщаться буквально в ближайшую пару дней) в Джорджию, по делу, срочно…

После того, как российский президент в четверг прокомментировал оскорбления в свой адрес от нынешнего главы Белого дома, ситуация резко перевернулась: стало ясно, что «крутой» Байден, что называется, нарвался на неприятности. Не сомневайтесь, в ближайшие дни у него будет такой плотный график, что ну просто абсолютно и совершенно не до болтовни с коллегой из Кремля.

Извините за вульгаризм, но он тут очень подходит: президент США в силу каких-то причин (глядя на него, можно о многих догадываться) не понимает, что «за базар отвечать надо».

Высокомерно публично нахамить главе государства, которое откровенно называет своим главным врагом, - пожалуйста! А когда вместо послушного сглатывания оппонент предлагает ему прилюдно пообщаться, чтобы снять возможные недоразумения, - делает вид, что не слышит. Хотя в его возрасте, может, и впрямь слегка глуховат.

После того, как Байден срочно уехал в Джорджию, только ленивый не станет сравнивать президентов двух стран: и по интеллектуальным, и по физическим кондициям. Сравнивают не только у нас, но и в Европе. Байден ведь сам это спровоцировал. Уверен, что многие из тех, кто сравнивает, отдадут дань великодушию Путина: ведь он призвал главу США не на татами отношения выяснять, не на дорожке бассейна посоревноваться, а просто поговорить при посторонних, чтобы ничего потом смонтировать было нельзя. Ну и без бумажек и телесуфлеров, дабы, как еще царь Петр говорил, «дурь каждого видна была». Может, это и напрягло Байдена?

Великий и ужасный Гудвин… простите, Байден, действительно похож на волшебника Изумрудного города. Так же прячется от народа и оппонентов, начиная с избирательной кампании, так же видит мир только в том цвете, который ему нравится, так же пыжится из-за кулис нагнать на всех страху.

Так вот, волшебник Самой Исключительной Страны почему-то, отбыв в должности почти два месяца, еще ни с кем из коллег-президентов не пообщался полноформатно. Даже своей креатуре в Киеве еще не удосужился позвонить, отчего та искренне страдает. Единственное более-менее продолжительное интервью журналисту окончилось скандалом, который, видимо, планировали, но не предвидя наступивших последствий. Поэтому если по истечении еще одного-двух дней Байден по-прежнему будет напряженно работать с документами в Джорджии, то у публики могут возникнуть вопросы уже из другой сказки: а не гол ли наш король? И тогда придется ответить «по чесноку»: да, президента играет его свита!

И тогда все встанет на свои места и прояснится: и почему вице-президент Камала Харрис отдувается за босса в телефонных переговорах с главами других государств, и почему этот босс предпочитает малопонятное для его должности затворничество, и почему Байден, побыв несколько секунд в роли уверенного в себе задиры, потом в упор не видит и не слышит, что ему предложили набраться смелости повторить это еще раз, только уже в лицо оппоненту.

Получается, что Путину надо было сразу обращаться к вице-президенту США? Но, во-первых, она женщина, и на поединок, даже словесный, вызывать ее джентльмен не станет. Во-вторых, оскорбление бросил Байден, а не она, значит, и отвечать за него Харрис не должна. Тупик какой-то…

Единственное объяснение подсказывает великий советский кинематограф. Помните в «Белом солнце пустыне» задира-офицер в банде Абдуллы храбро пошел отбирать у таможенника Верещагина оружие? А после жесткого приземления из окна резюмировал: «Да гранаты у него не той системы». В общем, чего пристали? Занят президент.