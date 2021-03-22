Александра Трусова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фигуристка Александра Трусова - один из главных фаворитов в женском одиночном катании на чемпионате мира 2021 года. Турнир пройдет в Стокгольме и для 16-летней спортсменки этот старт будет первым такого уровня в ее жизни. В 2020 году чемпионат мира отменили из-за коронавируса, а в активе у фигуристки Трусовой - победа на чемпионатах мира среди юниоров в 2018 и 2019 годах.

Александра Трусова стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила на соревнованиях под эгидой ISU такие четверные прыжки, как лутц, тулуп и флип. Трусову называют "королевой квадов". Спортсменка может исполнять все виды прыжков в четыре оборота, включая сальхов.

Александра Трусова является обладательницей мирового рекорда в произвольной программе. Она набрала 166,62 балла на Skate Canada осенью 2019 года.

Поездка Трусовой на чемпионат мира 2021 - особенная. Потому что на этом турнире будет определена первая чемпионка мира по фигурному катанию с 2019 года, то есть с того момента, как титул достался Алине Загитовой.

СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙ

Трусова начала заниматься фигурным катанием у себя в Рязани в 2008 году. А потом же переехала в Москву. Прежде, чем попасть у Этери Тутберидзе, Саша тренировалась у Ольги Шевцовой, а потом - Александра Волкова. Затем же наступил пятилетний этап в карьере Трусовой, когда была в "Хрустальном" в группе у Этери Тутберидзе. С 2017 года официально Александра Трусова стала числиться в сборной России.

И весной 2020 года Саша решилась на переход в школу "Ангелы Плющенко" к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Под его руководством она и готовилась к чемпионату мира 2021 года, который с 22 по 28 марта пройдет в Стокгольме.

ЮНИОРСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙ

Получив допуск по возрасту к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев, Александра Трусова произвела фурор в сезоне 2017/2018. В ее активе - победы на этапах юниорского Гран-При в Австралии, Белоруссии и успех в финале, который прошел в Нагое. Первый юниорский сезон получился успешным - в его финале она победила в марте 2018 года на чемпионате мира, исполнив там четверной сальхов и четверной тулуп.

Сезон 2018/2019 стал последним для Саши среди юниоров. Она победила на этапах в Литве и Армении, сверкая на турнирах четверными прыжками - к тому времени она освоила четверной лутц и тулуп. А вот в финале юниорского Гран-При Александра стала только второй, проиграв своей подруге по "Хрустальному" Алене Косторной.

Финал юниорского Гран-При в 2018 году Трусова проиграла Косторной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну а затем уже на взрослом чемпионате России в декабре 2018 Трусова заняла второе место, уступив еще одной фигуристке из группы Тутберидзе - Анне Щербаковой. В короткой программе она набрала 74,96 балла, в произвольной - 154,75 и суммарно - 229,71.

На юниорском ЧМ-2019 Трусова одержала вторую победу в карьере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но зато на юниорском чемпионате мира 2019 в Загребе Трусова хорошо откатала произвольную программу. И благодаря этому она поднялась со второго на первое место, обойдя Анну Щербакову. На этом выступления Саши в юниорах завершились.

ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ СЕЗОН АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙ

В сентябре 2019 года Трусова впервые выступила на взрослых соревнованиях, одержав победу на "Челленджере" - Мемориале Ондрея Непелы. Она набрала 238,69 балла и хорошо таким образом подготовилась к своему первому сезону в серии Гран-При.

На этапе Гран-При в Канаде в октябре Трусова одержала победу, набрав рекордные 166,62 балла в произвольной программе и 241,02 суммарно. А на этапе в Москве повторила успех, заняв тоже первое место. Благодаря этому она легко прошла в финал Гран-При среди взрослых. Оба раза позади нее оказывалась Евгения Медведева.

Однако финал Гран-При 2019 в Турине для Александры Трусовой получился не слишком удачным. Она упала с тройного акселя в короткой программе. А вот в произвольной - из пяти заявленных четверных прыжков чисто исполнила только три. И как итог - Трусова заняла третье место в финале Гран-При, уступив Анне Щербаковой и Алене Косторной.

"Бронзовая серия" Саши продолжилась и дальше. Она на чемпионате России 2020 в Красноярске заняла третье место. В произвольной программе Александра Трусова дважды упала с четверных, и вместо четверного сделала двойной тулуп. Итог - 148,88 балла в произвольном прокате и 226,34 по итогам.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 в Граце стал еще одним "бронзовым" соревнованием для Александры. Она установила личный рекорд в короткой программе - 74,95 балла, чего хватило только для третьего места. А в произвольной - после допущенных ошибок она с суммой в 225,34 балла заняла третье место. И на этом первый взрослый сезон для Саши завершился. Поскольку затем пошла череда отмен стартов и турниров из-за пандемии коронавируса.

УХОД ТРУСОВОЙ ОТ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

Весной 2020 года Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, присоединившись к команде Евгения Плющенко. Именно в "Ангелах Плющенко" Трусова стала готовиться к новому для себя сезону. Вместе с Сашей в эту команду ушел и хорошо знакомый ей тренер Сергей Розанов, долгое время работавший в команде Тутберидзе.

Александра Трусова на чемпионате Европы 2020 стала третьей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЕЗОН ТРУСОВОЙ У ПЛЮЩЕНКО

Из-за пандемии коронавируса много стартов осенью 2020 года были отменены. Поэтому главными состязаниями стали этапы Кубка России. Александра Трусова победила на этапе в Москве с суммой в 240,59 балла. И затем стала первой и в Казани. Хотя после первого проката уступала Алене Косторной, однако четверные прыжки помогли Трусовой добиться победы.

На чемпионате России в Челябинске Трусова была только третьей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чемпионат России 2021 в конце декабря прошел в Челябинске и вновь Саша заняла только третье место. В произвольной она получила невероятные 170,61 балла и 246,37 за два проката.

Но впереди Александры Трусовой оказались две фигуристки из группы Этери Тутберидзе - победила Анна Щербакова, а Камила Валиева заняла второе место. Благодаря третьему месту на ЧР Саша получила право попасть в сборную России на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 в Стокгольме.

ПРОГРАММЫ АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙ

В сезоне 2020/2021 годов Александра Трусова в короткой программе катается под музыку "История любви" (Лола Астанова, Степан Хаусер) и "Аппассионата" (Рольф Лёвланд).

В произвольной программе у Александры главная тема - "Ромео и Джульетта". И там сразу несколько композиций "О Верона" (Крэйг Армстронг), "Приди, нежная ночь" (Абель Коженёвский), "Монтекки и Капулетти" (Ричард Клайдерман), "Танец рыцарей".

Показательная программа Трусовой - это выступление под композицию "Game of survival" исполнительницы Ruelle. С такими программами фигуристка Александра Трусова едет на чемпионат мира 2021 в Стокгольм. И у нее есть все шансы одержать победу, став первой после Алины Загитовой чемпионкой мира по фигурному катанию.

Победит ли Александра Трусова на чемпионате мира по фигурному катанию? Пишите в комментариях, что думаете о перспективах Саши в Стокгольме.

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