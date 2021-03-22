Седые волосы, не узнать: Андрей Малахов показал изуродованное лицо бывшей жены Андрея Аршавина

Алиса Казьмина лежит в клинике Фото: Тимур ХАНОВ

Шокирующей фотографией в блоге поделился Андрей Малахов. Знаменитый телеведущий показал обезображенное болезнью лицо бывшей жены Андрея Аршавина. От былой привлекательности Алисы Казьминой не осталось и следа. У многодетной мамы поседели волосы.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина лежит в больнице. Алиса Казьмина в настоящее время проходит лечение из-за коронавируса и аутоимунного заболевания, которое сильно изменило не только ее лицо.

Андрей Малахов пришел навестить женщину. Его помощники сделали несколько фотографий измученной болезнью Алисы. Публиковать их как есть - нельзя. Слишком шокирующие кадры. Телеведущему пришлось замазать самое ужасное. Но нельзя не заметить, что нос Казьминой практически исчез. Некогда привлекательная женщина измучена недугом.

Шокирующей фотографией в блоге поделился Андрей Малахов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Аршавина призналась ранее, что врачи диагностировали у нее аутоиммунный некроз. "За считанные месяцы развился некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры", - делилась женщина своей болью.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина лежит в больнице. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце февраля 2021 года Алиса была госпитализирована и введена в кому. Все это время она, как сообщала ее мать, находилась на грани жизни и смерти. У женщины диагностировали острый панкреатит, поэтому потребовалось срочное хирургическое вмешательство.