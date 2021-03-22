Байден отказался отвечать за слова. Что теперь будет с отношениями России и США

Байден не спешит отвечать на предложение президента Путина об открытом разговоре "без посредников". Фото: REUTERS

Интрига, которая висела вокруг предложения президента России Владимира Путина своему американскому коллеге Джо Байдену поговорить в максимально открытом формате, разрешилась. Вашингтон не готов организовывать такую беседу. Возможная видеоконференция не состоялась ни в пятницу, не будет ее и в понедельник, 22 марта.

- Еще одна возможность попытаться выйти из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в отношениях двух стран упущена, - констатировали в Министерстве иностранных дел России. - Ответственность за это полностью на Соединенных Штатах.

Владимир Путин предложил Джо Байдену открытый разговор, чтобы хоть как-то разрешить международный скандал, организованный хозяином Белого дома. В первом же своем большом интервью тот брякнул, что считает Путина убийцей. Сказано это было не очень уверенно, но в беседе с неслучайным человеком — Джордж Стефанопулос работал еще в администрации Билла Клинтона. Да и интервью первого лица страны не может выйти в эфир без одобрения его пресс-службы. Значит, это видели все ответственные лица и одобрили.

Как вести дела со страной, президента которой считаешь не просто «бездушным человеком» - такие обвинения тоже прозвучали — но преступником, не очень ясно. Российский лидер явно решил пойти на примирение с Вашингтоном. Ну, сказал, не подумав, давайте теперь во всем разберемся.

Президент России предложил Джо Байдену пообщаться в прямом эфире. Фото: REUTERS

Тем более, никогда нельзя быть уверенным, действительно ли Джо Байден думает то, что говорит. Над президентом США посмеиваются уже даже его сторонники, а республиканцы ставят вопрос ребром — способен ли человек, который путает слова, забывает имена, спотыкается на лестницах, управлять страной?

Не удивительно, что Владимир Путин пожелал коллеге здоровья и дал возможность как-то выправить неприятное положение. Этим шансом Вашингтон не воспользовался. То ли уверены, что не стоит, то ли как раз не могут положить на главу государства — а ну как он в прямом эфире еще чего похуже наговорит?

Как бы то ни было, теперь в отношениях двух стран появляется еще одна неизвестная — непредсказуемое поведение президента США.

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