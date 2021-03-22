"Устала от Дубая, хочу в Париж!": Настя Ивлеева публично высмеяла Ксению Собчак

В сплоченную команду Ксении Собчак и Александра Реввы включили блогершу Настю Ивлееву Фото: Иван МАКЕЕВ

Организаторы премии "МУЗ-ТВ", где звездам раздают "тарелочки" за лучшие хиты, представили ведущих большого шоу, которое состоится в начале июня. В сплоченную команду Ксении Собчак и Александра Реввы включили блогершу Настю Ивлееву, которой теперь благоволит сама Примадонна. Традиционно ведущих четверо: по двое "мальчиков" и "девочек", но имя последнего героя руководство телеканала оставило на десерт - его объявят только через месяц.

На пресс-завтраке, посвященном грядущему событию, Ксения Собчак посетовала на пандемию, сломавшую планы артистов. Так, в прошлом году премию "МУЗ-ТВ" отменили из-за ковида впервые за 18 лет, и таких несостоявшихся событий было великое множество.

Традиционно ведущих четверо: по двое "мальчиков" и "девочек", но имя последнего героя руководство телеканала оставило на десерт - его объявят только через месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вот представьте: человек снял фильм, его взяли в программу Каннского кинофестиваля. А потом раз - и нет никакого фестиваля, а через год картина уже неактуальна, - поделилась телеведущая. - Или взять, к примеру, "Little Big" - прекрасные ребята, которых я очень люблю, и которые не поехали в итоге на "Евровидение". То же самое с нашей премией: представьте, сколько артистов записали суперхиты, сделали коллаборации... А премии нет. И через год зрители скажут: "Так это же старье какое-то, мы это уже сто раз слышали!". Для многих творческих людей это стало настоящей драмой.

Сама же Ксения по окончании пандемии, как выяснилось, мечтает об одном - насладиться французскими каникулами.

- У меня есть одна мечта: когда все закончится, я поеду в свой любимый город Париж и буду несколько дней гулять там по улицам, - призналась звезда. - Я обожаю этот город и только сейчас вдруг поняла, что возможность иногда выезжать в Европу на выходные - это очень важно и ценно. Раньше мы к этому относились по-другому: ах, мол, устали летать, ну сколько можно! Но теперь все иначе. Все, я не хочу уже никакого Дубая, никаких других открытых стран - ковид-диссидентов, я хочу в Париж, в Европу! Причем, в Европу, которая будет открыта: без масок, без истерик, с кафешками и магазинчиками...

Знаменитым блондинкам предстоит вместе вести премию "МУЗ-ТВ" Фото: Иван МАКЕЕВ

Похожие желания оказались и у Насти Ивлеевой.

- Мне так хочется солнца! Это ужас, я уже не могу без него, - начала было телеведущая и тут же сама себя одернула, поняв как по-буржуйски звучат для обывателя запросы знаменитостей. - Это конечно, странно выглядит. Собрались такие: "Ой, не могу без солнца!". Тут же Ксения Собчак: "Да я в Париж хочу, надоел мне этот Дубай, ну сколько можно!", - передразнила блогерша свою соведущую. - Знаете, друзья... да просто хочется просекки (игристое вино. - Ред.) холодной!

Напомним, премия "МУЗ-ТВ" состоится 4 июня во дворце "Мегаспорт": впервые за всю историю шоу награждать участников будут сразу за два года - 2020 и 2021. Для Анастасии Ивлеевой этот опыт уже не первый: в 2018 году она вела церемонию вместо ушедшей в декрет Леры Кудрявцевой.

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