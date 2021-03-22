"Это нелюдь и погань": бывшая жена рассказала, как Андрей Аршавин сломал ей жизнь

Алиса Казьмина призналась, что тяжело больна Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина с провалившимся носом снялась в шоу Андрея Малахова. Алиса Казьмина, лежа на больничной койке, на чем свет стоит клянет футболиста и говорит, что спортсмен сломал ей жизнь.

Последние полгода россияне с замиранием сердца следят за трагедией бывшей жены Андрея Аршавина. Алиса Казьмина призналась, что тяжело больна. Женщина находится на грани жизни и смерти. Из-за некроза у нее провалился нос.

Андрей Малахов не остался в стороне от беды и навестил многодетную маму прямо в больнице. Он показал Алису в шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". "В моей жизни все разломалось в щепки!", - с большим трудом рассказала 38-летняя Аршавина в интервью Малахову.

Экс-избранница спортсмена показалась на публике как есть. Россияне воочию увидели, что на самом деле творится с ее лицом. Зрелище это не для слабонервных. "Уберите детей от экранов!", - заранее предупредили в эфире.

По словам несчастной женщины, у нее диагностировали аутоиммунное заболевание, медленно и болезненно разрушающее организм. В откровенном интервью женщина рассказала, что у нее сначала случился некроз носа, потом последовала тяжелая операция. "Если бы до мозга дошло, то все - смерть. Минус девять килограммов в момент искусственной комы" - сокрушается Алиса.

У Алисы Казьминой провалился нос

Но самая сильная боль для нее не физическая. Алиса со слезами вспоминает свой брак с Аршавиным. Они поженились в 2016 году. Футболист ушел к Казьминой от беременной Юлии Барановской. Однако через два года спортсмен бросил и законную супругу, родившую ему дочь Есению.

По словам женщины, Аршавин полностью сломал ей жизнь. Развод был непростым, так как она боялась футболиста и его агрессии. Андрей забирал свои вещи, когда Алисы и детей не было дома. При расставании он также забрал у Алисы половину совместных накоплений. "Он не абьюзер, не тиран, он - психопат! Это нелюдь и погань", - клянет она бывшего.