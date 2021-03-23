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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 1:03

«Спутник V» - наша новая нефть: На вакцине Россия заработает больше, чем на оружии

Спецкор "Комсомолки" Александ Коц об успехах наших ученых
Александр КОЦАлександр КОЦ
Комментарии (5)Комментарии (5)

Российскую вакцину «Спутник V» во многих странах встречают как особо ценный груз и надежду на избавление от «чумы ХХI века» - коронавируса

Фото: REUTERS

«НЕХОРОШО ЗАПАДУ ТАК ПОСТУПАТЬ!»

А помните, как совсем недавно российские спецслужбы предупредили: «Готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V». Вбросы о якобы опасности вакцины планируется подкрепить инсценировкой гибели людей будто бы от прививки». И я не удивился. Я уже насмотрелся на театрально поставленные фейковые химические атаки в Сирии, после которых следовали ракетные удары...

Ведь признать успех вакцины из России - это для Европы все равно что расписаться в превосходстве русской науки и медицины над западной.

- Вы не можете использовать политику для того, чтобы очернять все российское, - резко, но с достоинством отчитывал ведущего в эфире британского телеканала BBC глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - У нас лучшая вакцина, и она не имеет отношения к политике! Вы всегда пытаетесь изобразить Россию во всем черном, запятнать ее репутацию. Всегда пытаетесь сказать: «Не принимайте ничего русского, не приезжайте в Россию». Это просто неправильно! Нехорошо Западу так поступать!

В итоге сегодня мы наблюдаем рождение нового российского символа - наравне с калашниковым и балетом. Уже более 50 стран изъявили желание получить вакцину из России. А портфель заказов на «Спутник V», даже по скромным предварительным оценкам, уже превысил годовой доход от экспорта вооружений вдвое! (В 2020 году мы на оружии выручили около $13 миллиардов.) И это только начало.

Можем же, когда захотим. Или когда припрет.

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ

- Приперло не только Россию, - возражает мне политолог Виталий Третьяков. - Пандемия одинакова для всего мира. И еще год назад в наших способностях все сомневались. Но то, что у нас получилось, - это заслуга не разрушенной до конца советской системы здравоохранения и русско-российско-советской школы вирусологии и эпидемиологии. Наша наука в этой сфере сохранилась. И когда возникла большая угроза, наша система и начала работать суперэффективно, потому что нужно решать конкретную задачу в очень сжатые сроки.

Политолог Виталий Третьяков

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Это можно назвать нашей национальной чертой?

- Ну… В метафизическом смысле, по пословице «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», русская цивилизация вообще развивалась рывками. Она менее системна и методична, чем другие части христианской цивилизации Европы. БОльшая расслабленность и умение эффективно работать в авральных ситуациях у нас есть. Не отнимешь. Но делать из этого глобальные выводы об ущербности русского характера или, наоборот, о его чрезвычайном превосходстве тоже нельзя. Россия крупных войн не проигрывала на протяжении своей истории. Были отдельные неудачи, но настоящих судьбоносных поражений не было. А для европейских стран, средних и малых, проиграть войну - это обычное дело. На гигантском пространстве ты не можешь одновременно освоить все. Ты всегда должен концентрироваться на чем-то отдельном, конкретном. Поэтому в критических условиях мы часто умеем действовать гораздо лучше, чем другие. И это хорошо.

РУССКАЯ МЕЧТА

К слову, в военном плане удивлять наших вероятных противников России удается с завидной регулярностью. Уникальная скрытая переброска войск в Крым для обеспечения референдума. Операция в Сирии, которая в сжатые сроки сделала то, что коалиции Запада из двух десятков стран не удавалось годами. В конце концов расширение

НАТО на восток и развертывание систем ПРО США в Европе вынудили Россию искать асимметричные ответы. Попробуй потягайся с военным бюджетом США - он в 15 раз (!) выше российского. Но и здесь нашим инженерам удалось невозможное. Уникальные разработки произвели впечатление и на НАТО. «Это и трансокеанская ядерная торпеда «Посейдон», и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник». Наступательный потенциал, который Россия развернула за последние годы, включает передовое кибероружие и противокосмическую оборону, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет, включая гиперзвуковые. Это усложняет нашу способность обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории», - жаловался недавно глава Северного командования США генерал Глен Ван Хёрк.

- А ведь в оружейном деле Россия долгие века отставала от Запада, где «ружья песком не чистят», - напоминает Виталий Третьяков. - Мы все время догоняли...

- А в итоге в космос первые полетели.

- А вот тоже - почему? Потому что были Циолковский, инженерная школа, противостояние двух держав, когда позарез нужно было оружие, которое гарантировало бы тебе безопасность? Или это космизм, русская мечта XX века? А какая сейчас мечта? Много говорят, что нужно бы создать свой финансовый центр, свою валюту укрепить, но до сих пор ничего не могут сделать. Потому что встроены в гигантскую систему, которой мы подчинились. Где все решают за тебя.

- Может, глобальную систему валютных платежей СВИФТ нам надо отключить, чтобы мы в авральном режиме создали что-то новое, свое?

- В принципе да. Я не против.

СВОИ СОЦСЕТИ И ВЕСЬ «МИР»

- На самом деле у нас есть своя национальная платежная система. А подобное вообще имеют лишь четыре страны в мире, - возражает политолог Дмитрий Абзалов. - Если завтра гипотетически Запад отрежет Россию от MasterCard и Visa, у нас платежные операции все равно будут происходить внутри страны. А в любой стране Евросоюза при таком ограничении просто схлопнется вся финансовая система! У нас уже сейчас все бюджетники на системе «МИР» сидят. Такого себе не могут позволить ни Иран, ни Венесуэла, поэтому их об колено ломают.

- Где еще мы можем внезапно «выстрелить»? Ну как со «Спутником V»?

- В энергетике у нас есть очень серьезные конкурентные заделы. Например, связанные с современным использованием углеводородов. Атомная отрасль - мы здесь топ № 1 - лидеры на рынке!

Можно выделить и сферу IT. Значительная часть программистов использует кириллицу. А с чего бы это вдруг? Потому что это русскоязычные специалисты. Потому что у нас единственных во всем мире бесплатное технологическое образование. По факту в мире очень много современных технологических решений с русскоязычными корнями. Но пока их чаще конвертируют в конечный продукт на Западе, а не в России. Это наш потенциал, который может «выстрелить». Но для этого нам надо просто взяться и создать лучшие условия для айтишников.

В конце концов мы - одна из трех стран мира, у которой есть и свои поисковики, и свои почтовые службы, и свои соцсети. Даже свои мессенджеры есть. Это очень большая редкость в современном мире! Если Евросоюз завтра съедет с Facebook, им просто некуда будет войти. Альтернативных сетей у них нет. Они очень сильно тут зависимы. Если им отрезать американский YouTube, у них просто весь контент видео рухнет.

- А если у нас заблокируют?

- У нас часть контента идет через ВКонтакте, через свои сервера. То же самое - Одноклассники. В России основная массовая сеть - не Facebook. Но надо понимать, что страны выигрывают, когда они не во все вкладывают, а на чем-то специализируются. Мы можем взять и построить себе целую базу микроэлектроники. Но какой в этом смысл, если в современном мире сливки снимает не тот, кто чипы выращивает, а тот, кто их разрабатывает. Сейчас все крупные игроки, начиная с Apple и заканчивая Nvidia, фактически заказываются у двух основных производителей - Samsung и TSMC. Нам надо определиться, в чем мы импортозамещаемся, а в чем кооперируемся. Наше конкурентоспособное преимущество - это энергетика, IT и ВПК. А сейчас это особо актуально, потому что госзаказ на перевооружение сокращается и мощности ВПК высвобождаются.

У нас есть заделы в космонавтике, здесь надо кооперироваться с Китаем по созданию той же базы на Луне. У нас есть хорошие возможности в авиастроении. Мы кооперируемся с Китаем по гражданским самолетам и с Индией - по военным.

ИЗОБРЕСТИ И ОТДАТЬ

- «Спутник V» опять же…

- В чем его конкурентоспособность? Чтобы развернуть полностью производство лекарства, особенно такого сложного, как вакцина, вам потребуются два реактора. Это очень долгий процесс. Потому мы и передаем производство своей вакцины другим странам.

- А мы будем с него что-то получать?

- Франшиза, конечно. Отчисления. В фармакологии основная часть финансовой нагрузки происходит не на производстве. Оно не такое дорогое. Самое сложное - это разработка. Можно украсть технологии, производить дженерики - копии. Но вирус мутирует, каждый раз надо подстраивать вакцину под новые штаммы. Это просто бессмысленно - красть технологию без самой разработки. А где это производится - не так уж принципиально. И в этом плане все выигрывают, когда мы свою вакцину даем производить другим странам.

Будущее - не за гигантскими заводами на квадриллион людей. Сейчас тиражируется мелкосерийное производство на территориях, близких к точкам потребления, небольшие линии. Такой формат эффективнее. И мы как раз это используем.

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