Лера Кудрявцева срочно госпитализирована в реанимацию

Лера Кудрявцева упала в обморок прямо во время съемок Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С Лерой Кудрявцевой случилась беда. Известная телеведущая госпитализирована в одну их столичных клиник.

Лера Кудрявцева упала в обморок прямо во время съемок. Знаменитость увезли в реанимацию. "Испугалась я прилично. Увезли прямо со съемок. Проверяют, что со мной", - сообщила поклонникам звезда.

Она предстала перед публикой при полном макияже. Но лежит на кровати.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Лера упала с лестницы дома и ударилась головой о стену. У телеведущей был сломан крестец в трех местах. Она делилась жуткими кадрами в инвалидной коляске из больницы. В этот момент ее везли на КТ.

Все произошло, когда красавица была дома с двухлетней дочкой Машей. Ей даже никто не мог помочь подняться. "Я была в носках, меня перевернуло. Ноги полетели вперед, получился кульбит. Мне казалось, что я летела минут десять. У меня первый раз такое. Мало того, что я упала на спину, я еще стукнулась головой о стенку, у меня еще и сотрясение", - поведала Кудрявцева.

Она упала на ручку своей дочки. Девочка стояла рядом и сразу расплакалась. Кудрявцева тоже не сдержалась "Лежу, слезы катятся. Не могла дышать вообще, не было под рукой телефона, чтобы позвонить в «скорую». Оставалось лежать и ждать, когда придет муж", - вспоминала она подробности жуткого ЧП.

Лера час пролежала на спине. Когда пришел муж Игорь Макаров, ее подняли. У телеведущий дико болела спина, ноги отнимались.