72-летняя вдова Николая Караченцова в кожаных леггинсах произвела фурор у Леры Кудрявцевой

Людмила Поргина обожает наряжаться. Фото: НТВ

Вдова Николая Караченцова в свои 72 года не только бодра, но и прекрасно выглядит. На днях Людмила Поргина пришла в эфир к Лере Кудрявцевой и произвела фурор. Актриса нарядилась в белоснежную рубашку, украшенную камнями. Она также продемонстрировала публике длинные ноги. Знаменитость предстала в кожаных леггинсах и ботильонах на высоченном каблуке. Белоснежные локоны артистка уложила волнами.

Очередной выпуск программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ был посвящен дочери Михаила Евремова. 20-летняя Анна Мария просит называть себя в мужском роде. Девушка похвасталась знаниями в области психиатрии и призналась, что копит деньги, чтобы попасть на сеанс к хорошему специалисту. На что вдова Николая Караченцова, эффектно вытянув длинные ноги, заметила: "Ваша мама давно нуждалась в лечении и помощи. Мы все это видели".

Вдова Николая Караченцова в свои 72 года не только бодра, но и прекрасно выглядит. Фото: НТВ

В свою очередь, актриса Ирина Безрукова рассказала, что знала Ксению Качалину еще до знакомства с Ефремовым. В то время Качалина встречалась с одним мужчиной. Они вместе выпивали.

После этого Анна Мария, называющая себя небинарной личностью по имени Аэм Тиллмари, долго рассказывала о существующих психических отклонениях. Когда ее спросили о том, чем, по ее мнению, болеет мама, девушка ответила: "Я не могу ставить диагнозы, но лично я по определенным признакам подозреваю шизоаффективное расстройство или шизоидное расстройство. Это немного разные штуки, но они имеют схожую симптоматику. Проблема моей матери состоит в том, что она никогда не занималась терапией и никогда не подходила к определенным симптомам своих ментальных расстройств всерьез".

Людмила Поргина на этих словах активно закивала. Актриса не раз признавалась, что обожает ходить по шоу. Там она чувствует себя как рыба в воде. По ее словам, это не только возможность заработать, но и встретиться с коллегами-актерами. "Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в 30 тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает. Поймите, я иду на телевидение не из-за денег. Я прихожу общаться, вспомнить какие-то моменты", - говорит вдова.

На днях Людмила Поргина пришла в эфир к Лере Кудрявцевой и произвела фурор. Фото: НТВ

Поргина уверяет: сейчас она появляется только в тех программах, темы которых ей интересны. "Мы живем не в лучшие времена. Происходит большое обнищание, у людей маленькие пенсии, зарплаты", - сокрушается пенсионерка.

К слову, вероятно, и Анна Мария пришла в передачу за вознаграждение. Девушка отметила, что пользуется помощью врачей-психиатров. Один прием у очень хорошего психотерапевта в среднем стоит восемь тысяч рублей. Дочь Ефремова сама не работает и живет на деньги крестной Ренаты Литвиновой и Софьи Кругликовой. Около 40 тысяч рублей в месяц ей дает крестная. А расходы по квартире, где Анна Мария живет со своей девушкой, оплачивает пятая жена Михаила Олеговича. Сейчас Анна Мария учится на курсах по программированию и не ходит на пары в институт.