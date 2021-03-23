Очень честное видео: Ксения Собчак показала округлившийся живот

На камеры Собчак и Ивлеева наперебой мерились рейтингами, зазывая друг друга на интервью каждая в свою программу Фото: Иван МАКЕЕВ

На пресс-завтраке премии "МУЗ-ТВ" Ксения Собчак определенно претендовала на звание королевы бала. Во-первых, для светского раута 39-летняя телеведущая выбрала смелый костюм с оголенным пупком и выглядывающим бельем, тут же приковав к себе взгляды гостей. А во-вторых, Собчак явилась в компании самой модной блогерши Дины Саевой, и это не "карманный тиктокер", как принято сейчас у главных звезд шоу-бизнеса, а новая героиня ее YouTube-шоу.

- Слушай, ну у нее такая квартира офигенная. С огромной террасой - даже я так не живу, я тебе скажу! - дивилась Ксения в кулуарных разговорах с Настей Ивлеевой, своей новой соведущей премии "МУЗ-ТВ".

На камеры Собчак и Ивлеева наперебой мерились рейтингами, зазывая друг друга на интервью каждая в свою программу. Между тем, Настя пообещала обойти всех блогеров, представив в ближайшее время свое новое шоу, премьера которого состоится... в кино. Видимо, сказывается влияние покровительствующей Примадонны: два года назад Алла Борисовна свой юбилейный концерт в честь 70-летия тоже выпустила в виде фильма на больших экранах.

Собчак явилась в компании самой модной блогерши Дины Саевой Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что за шоу - это вайны какие-то (короткие смешные видео. - Ред.)? - терзала Собчак заклятую подругу Ивлееву.

- Ну какие вайны! Будет прям шоу-шоу! - многозначительно обещала Настя.

- Ну хорошо, а в Америке такое есть?

- Нет! Вообще в мире такого нету! На самом деле, у меня почти одновременно выйдут два разных шоу...

- А на хрена тебе? С одного бы начать, - учила вайнершу "блондинка в шоколаде".

- Да потому что есть время, деньги и желание! - не пасовала Настя.

Не осталась без внимания и тема фигуры: соведущие готовятся устроить на премии битву нарядов и стремительно худеют ради эффектных образов.

- Я и не знала, что ты такая сексуальная, - похвалила Ивлеева стройную, как тростинку, Собчак.

- Да потому что мне все время говорили: "Ты беременна!". А я просто жру много! Вот думаю, надо худеть, а то сейчас опять напишут... Но я просто йогой занимаюсь и умею делать вот так, - вдруг неожиданно надула живот телеведущая, представ перед публикой словно на пятом месяце беременности.

- Да я так тоже умею, но не от йоги, а от пиваса.., - задумчиво отметила Ивлеева.

Шутки шутками, а за последнее время экс-ведущая "Дома-2" похудела на пять килограммов.

- Пришлось взять себя в руки, слишком уж часто мне говорили, что я поправилась. Я подписана на телеграм-канал Насти Ивлеевой с советами по похудению, а еще завела себе мобильное приложение - счетчик калорий. Осталось сбросить еще два килограмма, - похвасталась успехами Ксения Собчак.