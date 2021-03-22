Настя Ивлеева объяснила визит Аллы Пугачевой на свой юбилей

Ивлеева в ответ на комплименты лишь скромно опускала взгляд Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева в шоу-бизнесе теперь тяжеловес: когда на твое 30-летие приходит сама Алла Борисовна, с этим непременно будут считаться. Вот и на пресс-завтраке премии "МУЗ-ТВ", когда речь зашла о Примадонне, тут же вспомнили ее молодую подругу.

- У меня есть идея: я знаю, как нам заполучить на премию Пугачеву. Просто надо сказать ей, что Настя снова отмечает свой день рождения, - пошутила ведущая церемонии Ксения Собчак.

Сама же Ивлеева в ответ на комплименты лишь скромно опускала взгляд. Оказалось, что для нее визит Аллы Борисовны стал приятным сюрпризом.

- Если честно, я до сих пор в шоке и очень этим горжусь, - призналась новая ведущая премии "МУЗ-ТВ". - Ведь это не шоу на YouTube, когда гость приходит, и вы обмениваетесь лайками, просмотрами, охватами. Здесь человек пришел лично меня поздравить, это взаимный обмен уважением. До этого мы виделись один раз, когда я снимала свой фильм "Поездатый новый год". Тогда мы работали с Максимом Галкиным, и одну из сцен он сам предложил отснять в их замке. Почему Алла Борисовна пришла ко мне на юбилей? Наверное, она чувствует мою искренность, и что-то ей во мне нравится. Спросите как-нибудь у нее самой, мне тоже будет интересно послушать.

Напомним, свое 30-летие Настя Ивлеева отметила шумной вечеринкой в самом сердце Москвы - культовом ресторане "Прага", где когда-то справляла день рождения и сама Пугачева. Праздник на 200 персон с вычурным дресс-кодом "кибер-барокко" звезде "Орла и Решки" обошелся в 16 миллионов рублей. Причем, нарушив негласное правило шоу-бизнеса, блогерша заплатила за все реальные деньги, отказавшись от бартерных блюд, напитков и развлекательной программы.

Эти затраты, впрочем, окупились: на подарках гости не экономили. Так, Примадонна и Максим Галкин вручили юбилярше колье стоимостью от 600 тысяч рублей, но всех перещеголял Филипп Киркоров: преподнесенное им винтажное ожерелье из жемчуга специалисты оценили в сумму от 2 до 8 миллионов рублей.

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