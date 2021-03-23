Отдых Путина в тайге одновременно восхитил и расстроил американцев и британцев

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на отдыхе в тайге. Фото: REUTERS

Фотографии, сделанные во время короткого отпуска, проведенного президентом России Владимиром Путиным в родной для министра обороны нашей страны Сергея Шойгу Туве, вызвали восхищение людей со всего мира и одновременно расстроили некоторых из них.

Красоты тувинской тайги, на фоне которой запечатлены Путин и Шойгу, привели в восторг тех, кто никогда не видел российской Сибири.

Выбор российского президента провести выходные на природе, совершить пешие прогулки по тайге, а также прокатиться по ней на вездеходе также были высоко оценены читателями и зрителями иностранных СМИ.

Но не обошлось и без критики. Правда, в адрес собственных президентов и премьер-министров и, в первую очередь, американского президента Джо Байдена, чье неловкое и неоднократное падение на самолетном трапе в очередной раз вызвало вопросы о состоянии здоровья 78-летнего главы Белого дома.

В комментариях, которые оставляют читатели британского издания Daily Mail, они пишут:

- Пока Путин занимается этим, так называемый «лидер cвободного мира» не может по лестнице подняться без того, чтобы несколько раз упасть лицом вниз.

- Вот так сидели Путин с Шойгу за обедом после вездехода, но тут появился сердитый Джо на инвалидном скутере и перепугал их до окостенения.

- Между тем Байден обеими руками держится за поручень жизни.

- А Джо Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молочко и заворачивается в одеялко в 20:00. Мы обречены.

- Мне Путин не нравится, но я его уважаю. У него стальные нервы. А у Америки нет. Грустные времена для жизни.