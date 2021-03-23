Так поступать нельзя: как действует "эффект очеловечивания" маньяков

Публицист Дмитрий Соколов-Митрич - о том, как происходит частичное размывание моральных установок на фоне интервью маньяка Мохова Фото: www.youtube.com

Это пост не для Ксении Анатольевны, она уже не поймет.

Так, вдруг пригодится кому-нибудь. В девяностые-нулевые в правоохранительные органы пришло много бывших военных. Вроде тоже люди, умеющие держать оружие, привыкшие ходить в форме, способные рисковать жизнью. Но все-таки не понимающие некоторых вещей, которым учат в любой школе милиции. Например, что полицейскому ни в коем случае нельзя одним участникам инцидента раскрывать личные данные других участников инцидента. Полицейский - буфер между сторонами конфликта. На месте происшествия он должен проявлять беспристрастность и в некоторых вопросах хранить молчание.

Военные этого не понимали. В результате случались такие, например, ситуации: соседи слышат за стеной инфернальные крики, вызывают милицию, приезжает наряд, заходит по адресу - и криминала не обнаруживает. Проводят разъяснительную беседу. "А кто это на нас настучал?!" - интересуются возмутители спокойствия. "Да соседи из 15-й квартиры", - отвечают бывшие военные в милицейской форме. И через полчаса снова звонок в дежурную часть, уже от других соседей, которые сообщают, что теперь уже пьяные мудаки ломятся с топором в 15-ю квартиру, сделайте что-нибудь!

В нулевые-десятые в медиа пришли много хайпожоров из шоу-бизнеса. Вроде тоже люди с узнаваемыми лицами, умеющие держать в руках микрофон и задавать вопросы. Но все-таки не понимающие некоторых вещей, которым учат если не на журфаке, то в любой редакции. Например, что ни в коем случае нельзя давать слово маньякам, педофилам, террористам. И не только в момент совершения ими теракта. Нельзя вообще. Потому что даже в отношении маньяков, педофилов, террористов действует "эффект очеловечивания". Когда перед тобой не человек-поступок без лишних сантиментов, а человек со всеми своими подробностями и аргументами, это волей-неволей вызывает душевный отклик у значительной части аудитории. Подспудно, непроизвольно, но все-таки производит - так устроена психика человека. И тем самым происходит частичное размывание жесткой моральной установки: так поступать нельзя.

Нельзя захватывать заложников.

Нельзя держать в подвале двух девушек и три года их насиловать.

И нельзя называться журналистом, если ты даешь слово нераскаянному преступнику, совершившему чудовищное преступление и теперь откровенно бравирующему своим поступком.

А Ксении Анатольевне уже давно можно пожелать только одного - здоровья. Будьте здоровы, Ксения Анатольевна. Говорю это без иронии и без шуток.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Запретим все, кроме программы «Время», и маньяков не будет?

Почему лучше отменить ханжей, чем фильм Собчак о Скопинском маньяке (подробности)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Семь причин, почему интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Моховым — это дикая и бесчеловечная спекуляция

Делать звезду Youtube из отбывшего тюремный срок изувера вовсе не значит «исследовать природу зла» (подробности)

Собчак и маньяк: как светская львица сделала из преступника героя "Дома-2"

Наш корреспондент Александр Коц об интервью телеведущей с Виктором Моховым, известным как "скопинский маньяк" (подробности)

"Делает из психа героя" или "исследует границы зла": Интервью скопинского маньяка Собчак вызвало волну негодования

Телеведущая долго отрицала, что разговаривала с освободившимся из тюрьмы Виктором Моховым, а потом выпустила видеобеседу с ним (подробности)

«Надо мне опять заняться ею»: скопинский маньяк пошутил о своей жертве и ее детях

В интервью Ксении Собчак Виктор Мохов высказался о Елене Самохиной, которая дважды от него родила (подробности)

Скопинский маньяк: Внимание прессы мне по кайфу

Ксения Собчак опубликовала интервью с Виктором Моховым, освободившимся после 17-летнего заключения (подробности)

Психиатр об интервью скопинского маньяка: Он действительно вменяем, но эмоционально абсолютно тупой

Специалист посмотрел интервью Виктора Мохова и поделился своими наблюдениями о его личности (подробности)