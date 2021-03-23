"Болезнь Алисы - Божья кара за ее выкрутасы": мама Андрея Аршавина вывела его бывшую жену на чистую воду

Алиса Казьмина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина постоянно поливает грязью футболиста и его маму. По ее мнению, они виноваты во всех ее несчастьях. Татьяна Ивановна устала терпеть оскорбления в свой адрес и открыто рассказала, почему перестала общаться с Алисой Казьминой.

Бывшая жена Андрея Аршавина называет футболиста "психопатом, который сломал ей жизнь, нелюдью и поганью". А "обиженная чем-то" свекровь, по ее словам, якобы, вступила в бой и положила три года жизни, чтобы полностью ее уничтожить. Причем прибегла чуть ли не к порче и колдовству.

Татьяна Ивановна решила ответить на нападки Алисы Казьминой. "Я не общаюсь с Алисой с 2018 года, - ни по телефону, ни в социальных сетях, никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек и кто прав, кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать", - начала свою исповедь женщина.

Она закончила общение с Казьминой после того, как поняли, что "она человек-фейк". "Столько всего было отдано - тепла, любви, заботы ей, ее детям. Когда она творила страшные «чудеса» три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно все, что угодно, а отвечать не придется. Теперь она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я - провидение", - делится Татьяна Ивановна.

Мама футболиста признается, что уже давно не верит ни одному слову бывшей невестки. И неожиданно назвала причину, по которой у Алисы изуродовано лицо. "Она идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах", - цитирует ее "СтарХит".

Татьяна Ивановна уверена, что женщина вовсе не та, за кого себя выдает. "Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость. Андрей отправляет ей такие алименты, что она на них могла бы снять любую квартиру, и жить прекрасно. На деньги, которые у нее есть, она также может купить любое жилье", - говорит Татьяна Ивановна.