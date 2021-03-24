Что произошло после короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию, которую выиграла Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый день чемпионата мира по фигурному катанию ознаменовался короткой программой в женском одиночном катании. Российскую сборную представляют на турнире три фигуристки. Это - Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Лиза и Аня выступили хорошо. Туктамышева вернулась на первенство планеты спустя шесть лет "перерыва".

И она заняла третье место. Анна Щербакова, набрав 81 балл ровно, одержала победу. Между двумя россиянками встала японка Рика Кихира. А вот Саше Трусовой чуть не повезло - она получила 64,82 балла, заняв пока что лишь 12-е место.

После того, как завершились прокаты, то Туктамышева на пресс-конференции подметила - важно, что сам турнир уже просто проходит. И пускай даже без присутствия зрителей на трибунах.

Елизавета Туктамышева вошла в топ-3 после короткой программы. Фото: REUTERS

- На 100% согласна с Аней Щербаковой, что мы можем тут хотя бы просто соревноваться. Я немного волновалась - а каково это будет без зрителей. Но как вышла на лед, то поняла, что просто нужно выполнить свою программу. И могу сказать, что выступать без зрителей - это не так нервно, как если бы люди были люди на трибунах, - отметила Туктамышева во время общения с журналистами.

При этом, она сказала - что после того, как стало известно о ее попадании в сборную России на чемпионат мира, то это дало импульс в повседневных тренировках. И как итог - форму к турниру получилось набрать неплохую:

- Когда я поняла, что еду на ЧМ, то получила больше эмоций и сил. И готовилась в хорошем состоянии к турниру. Возможно, именно после хороших тренировок у меня хорошая форма. Я просто наслаждаюсь тем, что катаюсь здесь. Для меня на турнире важнее откататься чисто и хорошо, поэтому мы не включили в произвольную программу четверной прыжок. Надеюсь, что это не стало большим сюрпризом, - подметила Лиза, ответив заодно на вопрос о квадах.

Анна Щербакова одержала победу в КП на первенстве мира в Стокгольме. Фото: REUTERS

Сказала же она и про то, как планирует отдохнуть после короткой программы:

- Для меня важнее всего на чемпионате мира - увидеть всех своих друзей из разных стран мира и других команд. Поэтому на чемпионате мира тут мы наслаждаемся временем в компании друг друга - играем в разные игры, проводим хорошо досуг. Для меня лучший отдых - вернуться в номер, лечь на кровать и смотреть что-то из "Нетфликса", отключив свой мозг от фигурного катания. У нас будет один день, что хорошо для того, чтобы отдохнуть и подготовиться для произвольного проката.

Призналась Туктамышева и в том, какой же момент первого проката на турнире стал для нее самым ярким. Это - приземленный правильно тройной флип. Дальше, как говорит Лиза, нужно было просто не допустить глупостей:

Александра Трусова во время первого проката на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

- Для меня лучший момент в программе - это когда приземлила тройной флип. И сразу в голове - "Только не допусти какой-то глупости в оставшейся части программы!". Очень обрадовалась, когда смогла сделать этот прыжок в короткой программе.

А вот Аня Щербакова, подводя итог первому прокату на турнире, сказала - важно было просто оказаться на чемпионате мира. Потому что год назад ничего не было. ЧМ-2020 в Канаде отменили из-за набиравшей силу пандемии коронавируса:

- Я счастлива, что ЧМ не отменился и мы можем соревноваться. Грустно, что нет людей тут, потому что это было бы более нервным. Но самое важное, что мы можем здесь кататься и соревноваться. Завтра будет день перед произвольной программой - я проведу тренировку и немного отдохну перед вторым выступлением на чемпионате мира.

Затронула Аня и тему пандемии коронавируса, признавшись, что ее, как и всех людей в мире, затронула эта ситуация, которая сказалась на тренировках:

- У нас не было возможности кататься, два месяца сидели дома и там тренировались. И я поняла, что нужно тренироваться очень хорошо, чтобы быть готовой к возвращению. Тренеры помогали мне, когда не было льда. И когда вернулись на лед, то я очень обрадовалась этому факту. Вернуться к обычным тренировкам, правда, было сложнее, чем в прошлые годы.

А что же сказала Александра Трусова после короткой программы на чемпионате мира? Саша призналась - помешало волнение:

- Я не справилась со своим волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто.

Александра Трусова в ожидании оценок за короткую программу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вопрос же о контенте в произвольной программе, Трусова сказала кратко:

- Все посмотрите в произвольной, ничего говорить не буду.

Завтра, 25 марта, у женщин на чемпионате мира день отдыха и тренировок. А вот уже вечером в пятницу, 26 числа, в Стокгольме станет известно имя новой чемпионки мира по фигурному катанию среди женщин. С 2019 года это звание носит пока что еще Алина Загитова.