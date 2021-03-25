Год после коронавирусной самоизоляции: эксперт назвал пять положительных последствий

После объявления о «самозаточении» больше всего разговоров было, что такой режим сильно ударит по людям с хроническими болезнями, особенно сердечникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Год назад, в конце марта 2020-го, в разгар пандемии COVID-19 наша страна ввела «антикоронавирусную» самоизоляцию. Большинство граждан просидели на ней чуть больше двух месяцев, но некоторые (в их числе автор этого текста) и по сей день практически в полном объеме соблюдают такой режим.

Причины у всех разные: кто-то страдает хроническими болезнями, имеет противопоказания к вакцинации и очень боится опасных последствий ковида. А кто-то, работая дистанционно, нашел в самоизоляции столько плюсов, что спокойно готов отказаться от «выхода в люди», пока эпидемия не сойдет на нет.

Как оценивают последствия карантинных мер специалисты по общественному здоровью? Насколько оправданны оказались опасения, что для большинства людей изоляция станет суровым испытанием и ощутимо ударит по организму? Об отрицательных и положительных эффектах противоэпидемического режима мы поговорили с экспертом по международному здравоохранению, кандидатом медицинских наук Артемом Гилем.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ИЗОЛЯЦИИ ПОДСКОЧИЛА СМЕРТНОСТЬ У СЕРДЕЧНИКОВ

- Артем, помню, что после объявления о «самозаточении» больше всего разговоров было, что такой режим сильно ударит по людям с хроническими болезнями, особенно сердечникам. Пугали, что от стресса и без уличного воздуха, в четырех стенах у таких больных начнутся приступы со смертельными исходами. А когда в мае 2020-го московские власти обнародовали статистику за апрель, первый месяц самоизоляции, то оказалось, что ощутимо выше среднего выросла смертность от болезней системы кровообращения, инфарктов и инсультов…

- Рост числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в период пандемии вызван целым рядом факторов. Сейчас уже общепризнанный факт, что в подавляющем большинстве стран мира, включая Россию, в первые месяцы распространения COVID-19 системы здравоохранения столкнулись с трудностями в оказании медпомощи людям с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). Больницы были перегружены, большое число коек перепрофилировано под лечение ковида. И даже после того, как ввели в строй новые госпитали, сохранилась нехватка рабочих рук - медицинских специалистов. Ведь одно дело, оборудовать новые койки, а другое - в короткие сроки подготовить дополнительный квалифицированный медперсонал.

Часть медицинских кадров пришлось мобилизовать «под ковид» - соответственно, вырос дефицит этих кадров для оказания плановой медпомощи хроническим больным. В поликлиниках, например, мы по-прежнему наблюдаем длинные очереди на запись к врачам разных специализаций. А также на проведение диагностических процедур и обследований.

Мы поговорили с экспертом по международному здравоохранению, кандидатом медицинских наук Артемом Гилем

Второй важной причиной роста смертности от инфарктов и инсультов стала сама коронавирусная инфекция, поясняет эксперт.

- Уже точно известно, что COVID-19 приводит к увеличению системного воспаления. Оно, в свою очередь, провоцирует или усугубляет повреждение кровеносных сосудов. Возникают нарушения свертывающей системы крови, увеличивающие риск тромбообразования. Кроме того, сейчас активно изучается так называемый пост-ковидный синдром. С ним связывают отсроченные осложнения на разные системы и органы, которые может давать перенесенная коронавирусная инфекция.

- А что насчет самоизоляции? Каков ее вклад во всплеск смертности у сердечников?

- Исследования, проведенные в разных странах мира, показали, что во время самоизоляции у части населения снизилась физическая активность, выросла частота перекусов, люди в целом стали больше есть. Все это вместе неизбежно привело к набору лишнего веса. Причем, такие изменения более заметны у жителей крупных городов, где режим самоизоляции или карантина более строго контролировался в сравнении с сельскими поселениями.

Гиподинамия, переедание и лишний вес, безусловно, повышают риск обострения и осложнений хронических неинфекционных заболеваний, говорит Артем Гиль. Но очевидно, что роль этих последствий изоляции куда меньше, чем других факторов, вызвавших всплеск смертности (см. выше).

«БЕЗ ПРАВА ВЫХОДА НА УЛИЦУ»

- Самоизоляция привела к снижению количества травм и ДТП. За счет этого сократилось число пострадавших с повреждениями опорно-двигательного аппарата, - продолжает эксперт. - Однако есть и «другая сторона медали». Люди, которые в принципе склонны вести малоподвижный образ жизни, перейдя на режим изоляции и дистанционной работы, рискуют приобрести заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с недостатком физнагрузок и лишним весом. У них возможны травмы уже из-за ослабления скелетно-мышечной поддержки, нарушения координации движений и т. д.

Кроме того, известно, что наши суставные хрящи получают наилучшее питание при совершении движений. Поэтому гиподинамия может способствовать раннему развитию остеоартроза (деформация и разрушение суставов. - Ред.) или более быстрому его прогрессированию, предупреждает Артем Гиль.

ПЬЮЩИЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ «ПРИНИМАТЬ НА ГРУДЬ», А ТРЕЗВЕННИКИ УКРЕПИЛИСЬ В СВОИХ ПОЗИЦИЯХ

- Вспоминаю еще один из прогнозов: во время самоизоляции все поголовно начнут налегать на алкоголь. Это подтвердилось?

- Исследование на этот счет было проведено в 21 европейской стране, включая Россию. Оказалось, что в первые месяцы пандемии употребление алкоголя везде… снизилось! И только в Великобритании стало выше. Однако, если углубиться в данные по нашей стране, то выяснится важная деталь.

На фоне общего снижения произошла поляризация потребления алкоголя у разных групп населения. А именно: те, кто выпивал больше и чаще еще до пандемии (в первую очередь безработные, граждане с низким и непостоянным доходом), во время самоизоляции стали «принимать на грудь» еще больше. А вот малопьющие в период карантина снизили употребление алкоголя.

Кстати, лица, начавшие сильнее злоупотреблять спиртным во время пандемии, тоже вносят вклад в рост смертности, отмечает эксперт. В том числе, с увеличением употребления алкоголя может быть связана часть смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, всплеск которых мы увидели в первые месяцы эпидемии и самоизоляции.

НЕ ТОЛЬКО ИСПЫТАНИЕ: ПЯТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ САМОИЗОЛЯЦИИ

- Самоизоляция по-разному повлияла на людей. У части населения этот режим был связан со стрессом, потерей работы, ухудшением отношений в семье, разводами, депрессией и т. д., - говорит Артем Гиль. - Другие же нашли массу положительных сторон: появилось больше свободного времени, которое можно уделить общению с близкими, занятиям спортом на дому, наладить здоровое питание. У кого-то исполнилась мечта о переводе на дистанционную работу.

Словом, многое зависело от того, насколько эффективно каждый человек распорядился периодом ограничений - стал ли для него лично этот режим испытанием или открыл дополнительные возможности, заключает эксперт.

Между тем можно выделить несколько объективных положительных эффектов периода самоизоляции, считает Артем Гиль.

1. Снизилась заболеваемость и смертность от ряда внешних причин, таких как травмы и ДТП.

2. Почти полностью исчез грипп, который относится к числу достаточно опасных инфекционных заболеваний.

3. Значительно снизилась заболеваемость другими многочисленными респираторными вирусными инфекциями (аденовирусы, парагрипп, риновирусы и т. д.).

4. Беспрецедентно выросла общая медицинская грамотность населения. В частности, уже трудно найти человека, который не усвоил, что при вирусных инфекциях нельзя принимать антибиотики.

5. Многие люди стали более внимательно относиться к своему здоровью, обследоваться, заниматься профилактикой заболеваний.

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