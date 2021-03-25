Россия сыграла с Мальтой в новой форме Фото: REUTERS

25 марта 2021 года сборная России по футболу сыграла в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Мальты.

Первыми на игре в Катаре счет открыли российские спортсмены, гол в ворота Мальты забил капитан сборной Артем Дзюба. Почти сразу после него гол в ворота соперника с передачи Дзюбы забил защитник сборной России Марио Фернандес. Позже наши пропустили от Мальты один мяч, но встречу на поле завершили гордо, со счетом 3:1 в свою пользу. Третий мяч в ворота сборной Мальты забил вышедший на замену форвард Александр Соболев. Таким образом сборная России по футболу одержала победу в первом матче квалификации ЧМ-2022.

KP.ru собрал все, что произошло после матча Мальта - Россия:

- Главный тренер российских футболистов Станислав Черчесов заявил, что российские футболисты "позволили себе вольности" в игре с мальтийцами. По его словам, наша сборная ожидала непростой матч, таковым он и получился. "В какой-то степени мы помогли сопернику и одна из контратак завершилась голом", - объяснил тренер на пресс-конференции.

- Следующий матч сборная России проведет с командой Словении. Встреча должна состояться 27 марта в Сочи.

- Защитник сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы. Однако для того, чтобы точно понять, насколько он готов к следующей игре, потребуется пару дней.

- Российским футболистам в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении предстоит игра за 6 очков.

- Наш капитан, футболист Артем Дзюба, забив в этой игре, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной России. У него 27 голов.

- Черчесов признался, что "Мы взяли три очка, которые планировали", но отметил, что "были шероховатости", в частности "не так начали второй тайм". Это, по его мнению, означает лишь то, что к игре нужно правильно готовиться.

- Александру Головину хотели дать меньше игрового времени - минут 70, но игра российской сборной складывалась не так, как планировалось. Из-за этого, по словам главного тренера пришлось изменить планы. В итоге на поле он провел весь матч.

- Главный тренер мальтийцев Девис Манджа заявил, что "удовлетворен игрой, но не результатом встречи".

- После первого тура сборная России занимает первое место в группе Н.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Российский футбольный союз и Аdidas 22 марта представили новую гостевую форму сборной России, которая представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. В ней наши футболисты будут выступать на Евро-2020.