Муж певицы, перекрывшей МКАД: В Москве задержали депутата, которого обвиняют в вымогательстве взяток у бизнеса

Вечером 24 марта депутат городского поселения Щелково Алексей Яковлев, печально прославившийся благодаря скандальным видеороликам супруги, был задержан оперативниками. Фото: sovet-shchelkovo.ru, Личный блог в Инстаграм

Следователи задержали депутата, который несколько дней был объявлен в федеральный розыск как фигурант уголовного дела о коррупции.

33-летней Алексей Яковлев в 2014 году избран депутатом городского поселения Щелково (Московская область), а позже, когда муниципалитет преобразовали, - в Совет депутатов городского округа. Впрочем, пару лет назад вся страна узнала о существовании молодого подмосковного политика благодаря его… жене. В конце 2018 года 29-летняя Оксана Яковлева перекрыла МКАД, чтобы снять клип на свою новую песню. Женщину тогда задержали. Выяснилось, что права у нее просрочены. Щелковский депутат на камеры заявил, что супруга должна ответить перед ГИБДД по всей строгости закона. Насколько известно, женщина в итоге отделалась штрафом. А в мае 2019-го Оксана снова отожгла - поздравила ветеранов видеороликом, в котором она под «Смуглянку-молдованку» в трусиках и гимнастерке танцует у шеста стриптиз…

Теперь выясняется, что к самому Алексею Яковлеву у закона тоже есть вопросы.

Несколько дней стало известно, что депутат объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (максимальный срок по этой статье - до 10 лет, - Авт.).

В конце 2018 года супруга депутата Оксана Яковлева перекрыла МКАД, чтобы снять клип.

- По версии следствия, будучи депутатом, Алексей Яковлев обирал местных щелковских предпринимателей - за то, что им дают возможность спокойно заниматься на территории городского округа бизнесом, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

По словам источника, только с одного предпринимателя Яковлев в течение года взял 1 миллион рублей.

Несколько дней назад Яковлев исчез из дома вместе с женой. Но его сумели найти. Вечером 24 марта Яковлев был задержан в Москве - в этом приняли участие оперативники областного и Щелковского управлений по экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следователь ГСУ СК России по Московской области. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.

- Также на причастность к совершению указанного преступления проверяются должностные лица из администрации городского округа Щелково, - сообщил источник.

Интересная деталь из биографии депутата Алексея Яковлева: ранее он был судим по статье «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Судимость была погашена в 2013 году. Спустя год Яковлев пошел баллотироваться в муниципальные депутаты. Это, кстати, не запрещено. Запрет распространяется только на ранее осужденных по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса.