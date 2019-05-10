2019-05-10T23:08:04+03:00
Звезды

Жена бывшего депутата объяснила свой танец на шесте 9 мая

Оксана Яковлева ответила разгневанным подписчикам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица, жена бывшего депутата Оксана ЯковлеваПевица, жена бывшего депутата Оксана ЯковлеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандальная певица Оксана Яковлева объяснила свой танец в пилотке и трусах на шесте 9 мая. Жена бывшего депутата решила высказаться после негативной реакции подписчиков. Многие сочли выходку гламурной блондинки "глумлением над памятью погибших".

Пользователи Инстаграма раскритиковали жену экс-депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева за эротический танец в честь Дня Победы. Выступающая под псевдонимом Yaxana певица в трусах, гимнастерке и пилотке станцевала на шесте под песню "Смуглянка".

Публику разозлило такое поведение гламурной блондинки в День Победы. Пользователи соцсети не стеснялись в выражениях: "Хоть бы не позорила форму", "Следующий танец будет, видимо, в полосатой робе в честь жертв концлагерей", "Это глумление над памятью о погибших!", "Позорное зрелище","Предлагаю в следующий раз на могилах станцевать, главное, чтобы танец был красивый!", "Гнев и непонимание вызывает то, что вы танцуете в трусах! Что, по моему мнение, является неуважением, а тем более сложно назвать данью памяти и скорби. Выставлять свои пикантные места на показ можно в любой другой день, но точно не в День Победы", "Этот "танец" по своему содержанию - глумление и оскорбление чести советских солдат", "Деды в могиле перевернулись", "Такой танец я считаю оскорблением, а не поздравлением".

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Станцевавшая в трусах на шесте под "Смуглянку" певица выступила с обращением
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В ответ Оксана Яковлева опубликовала видеообращение к хейтерам. "Дорогие друзья и недруги. Хочу обратиться к тем, кто пишет мне комментарии. Опускаться до вашего уровня и оскорблять вас я не буду, хотя очень хочется. Оправдываться тоже не буду. Потому что никакого гнилого смысла в тот ролик я не вкладывала", - начала свой монолог певица.

По ее словам, она не первая, кто надевает форму на 9 мая и танцует в ней, а пилон она назвала инструментом для танца. "Для меня вся наша жизнь - это показатель того, как мы ценим, чтим и помним, что предки сделали для нас. Сидя на Вечном огне и заглатывая водку, вы пишете мне, какая я ужасная женщина", - заявила Яковлева.

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Оксана Яковлева верхом на шесте поздравила ветеранов с Днем Победы
979 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако объяснение певицы еще больше разозлило подписчиков. По их мнению, "мать двоих детей не будет оголяться перед публикой".

Как писал сайт kp.ru, Оксана Яковлева далеко не в первый раз эпатирует общественность. Девушка заставила говорить о себе в октябре 2018 года. Блондинка перекрыла МКАД для съемок клипа. Позже ее оштрафовали за это на 20 тысяч рублей. Супруг певицы Алексей Яковлев ранее был подмосковным депутатом. В первых числах апреля 2019 года он заявил, что уходит из политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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