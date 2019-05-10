Жена бывшего депутата объяснила свой танец на шесте 9 мая

Скандальная певица Оксана Яковлева объяснила свой танец в пилотке и трусах на шесте 9 мая. Жена бывшего депутата решила высказаться после негативной реакции подписчиков. Многие сочли выходку гламурной блондинки "глумлением над памятью погибших".

Пользователи Инстаграма раскритиковали жену экс-депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева за эротический танец в честь Дня Победы. Выступающая под псевдонимом Yaxana певица в трусах, гимнастерке и пилотке станцевала на шесте под песню "Смуглянка".

Публику разозлило такое поведение гламурной блондинки в День Победы. Пользователи соцсети не стеснялись в выражениях: "Хоть бы не позорила форму", "Следующий танец будет, видимо, в полосатой робе в честь жертв концлагерей", "Это глумление над памятью о погибших!", "Позорное зрелище","Предлагаю в следующий раз на могилах станцевать, главное, чтобы танец был красивый!", "Гнев и непонимание вызывает то, что вы танцуете в трусах! Что, по моему мнение, является неуважением, а тем более сложно назвать данью памяти и скорби. Выставлять свои пикантные места на показ можно в любой другой день, но точно не в День Победы", "Этот "танец" по своему содержанию - глумление и оскорбление чести советских солдат", "Деды в могиле перевернулись", "Такой танец я считаю оскорблением, а не поздравлением".

yakovleva.ksana Станцевавшая в трусах на шесте под "Смуглянку" певица выступила с обращением

В ответ Оксана Яковлева опубликовала видеообращение к хейтерам. "Дорогие друзья и недруги. Хочу обратиться к тем, кто пишет мне комментарии. Опускаться до вашего уровня и оскорблять вас я не буду, хотя очень хочется. Оправдываться тоже не буду. Потому что никакого гнилого смысла в тот ролик я не вкладывала", - начала свой монолог певица.

По ее словам, она не первая, кто надевает форму на 9 мая и танцует в ней, а пилон она назвала инструментом для танца. "Для меня вся наша жизнь - это показатель того, как мы ценим, чтим и помним, что предки сделали для нас. Сидя на Вечном огне и заглатывая водку, вы пишете мне, какая я ужасная женщина", - заявила Яковлева.

yakovleva.ksana Оксана Яковлева верхом на шесте поздравила ветеранов с Днем Победы

Однако объяснение певицы еще больше разозлило подписчиков. По их мнению, "мать двоих детей не будет оголяться перед публикой".

Как писал сайт kp.ru, Оксана Яковлева далеко не в первый раз эпатирует общественность. Девушка заставила говорить о себе в октябре 2018 года. Блондинка перекрыла МКАД для съемок клипа. Позже ее оштрафовали за это на 20 тысяч рублей. Супруг певицы Алексей Яковлев ранее был подмосковным депутатом. В первых числах апреля 2019 года он заявил, что уходит из политики.