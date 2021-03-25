Мишустин и принц Уэльский Чарльз пообедали за одним столом

Последние два дня Михаил Мишустин провел в европейской компании, которая, несмотря на новые санкции и обострение отношений Москвы и Брюсселя, оказалась весьма теплой. Фото: REUTERS

Последние два дня Михаил Мишустин провел в европейской компании, которая, несмотря на новые санкции и обострение отношений Москвы и Брюсселя, оказалась весьма теплой. Премьер прилетел в Афины, где представлял Россию на торжествах по случаю 200-летия начала греческой революции. В ковидные времена событие весьма неординарное. За происходящим в Афинах следила спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина.

На празднества в Афины пригласили представителей стран, помогавших грекам в борьбе за национальную независимость: России, Франции и Великобритании. От Великобритании на празднества приехал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой. Францию представляла министр обороны Флоранс Парли. На торжества также приехал президент Кипра Никос Анастасиади с супругой.

В среду вечером для приглашенных гостей устроили культурную программу. Их позвали на открытие Национальной галереи, открывшейся после 12-летней реконструкции. Для обычных посетителей галерея пока закрыта. В ней собрана коллекция произведений греческого и европейского искусства от XIV века до современности. Вначале гости встретились в общем зале (тут то Мишустин впервые и увидел принца Чарльза). Правда, гости держались на расстоянии - их рассадили в полутора метрах друг от друга. Мишустин оказался по левую руку от принца Чарльза и Камиллы. Чтобы соблюсти ковидные ограничения, после официальной части для каждого из приглашенных устроили экскурсию с персональным гидом.

В числе прочих Мишустин увидел картину Ивана Айвазовского «Канарис сжигает турецкий флагман». В апреле 1822 года турки вырезали практически все греческое население острова Хиос. В отместку за резню Константин Канарис уничтожил флагманский корабль турецкого адмирала Кара-Али Паши в Хиосском проливе. Канарис поджег свои корабли, начиненные порохом, и направил их на турецкие, а сам с греками отплыл на лодках.

- Айвазовский был другом Греции, он трижды посетил ее в 19-м веке, а в 1881 году он приехал и некоторое время жил на Хиосе. Там он, очевидно, узнал о подвиге Канариса. Этот факт удивительным образом увековечил Айвазовский», - рассказала директор галереи.

На празднества в Афины пригласили представителей стран, помогавших грекам в борьбе за национальную независимость: России, Франции и Великобритании. Фото: REUTERS

Когда в Афинах уже стемнело, президент Греции Катерина Сакелларопулу пригласила всех на торжественный обед. Гостей она встречала в холле дворца. Компанию ей составлял ее официальный партнер (по-русски гражданский муж) Павлос Коцонис. С двух сторон от них стояли президентские гвардейцы эвзоны в необычных башмаках с огромными помпонами и в пышных юбках, состоящих из 30 метров ткани и имеющих 400 складок - по числу лет, в течение которых Греция находилась под османским игом.

Гости прибывали по очереди. Совместное фото, а дальше всех приглашали за столы. Приехавший во дворец принц Чарльз на несколько минут даже забыл о своей супруге Камилле. Он прошел вместе с сопровождающим во дворец, а Камилла растерянно семенила сзади. За обедом ей тоже не удалось сесть рядом с супругом. Принца Чарльза посадили в центре длинного прямоугольного стола. Место напротив него занял Михаил Мишустин. А Камилле досталось место в углу.

Президент Греции, а вслед за ней и все гости произнесли торжественные речи. Принц Чарльз напомнил, как многое его связывает с Грецией.

- Греция - родина моего дедушки и место, где родился мой отец почти 100 лет назад, - напомнил наследник британского престола.

Мишустин пожелал грекам процветания, здоровья и счастья.

- Считаю, что Россия и Греция должны сделать все необходимое для расширения практического сотрудничества, углублять кооперацию и воплощать в жизнь новые перспективные проекты, которые послужат на благо жителей обеих стран. Развивать конструктивное взаимодействие между Россией и Европейским союзом на основе равноправия, взаимного учета интересов. Считаю, что у нас есть для этого все возможности, - сказал Мишустин в своей речи.

В четверг утром состоялось главное событие торжеств по случаю Дня независимости Греции - военный парад. В этом году он прошел с особым размахом, хоть и без зрителей. Если раньше тысячи греков наводняли улицы, по которым двигалась военная техника и пешие части, то в этом году наблюдать за парадом можно было только по телевизору. На площадь Синтагма, где проходил парад, позвали всего 50 приглашенных. Почетных гостей рассадили на расстоянии. Рядом с Мишустиным сидел переводчик, комментировавший премьеру происходящее.

Генеральный штаб Греции заявил, что парад призван продемонстрировать готовность и решимость вооруженных сил обеспечить национальную целостность и суверенные права страны, как достойных наследников героев 1821 года.

В Афинах прошли торжества по случаю Дня независимости Фото: REUTERS

Впервые в параде приняли участие части из союзных стран. Наряду с греческими вертолетами и самолетами над центром Афин пролетели американские вертолеты F-16, французские Rafale и британский самолет-заправщик Voyager.

Впрочем, Россия тоже смогла продемонстрировать свое военное присутствие. В связи с празднованиями в греческий порт Пирей на несколько дней зашел российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Касатонов» Северного флота ВМФ.

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