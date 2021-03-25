Звезда фильма "Курьер" рассказала о тайном романе с женатым Александром Пороховщиковым

Кадр из фильма "Курьер"

Актрису Алефтину Евдокимову знают по ролям в фильмах "Продлись, продлись, очарованье", "Курьер" и сериалам "Мосгаз" и "Палач". Артистка практически не дает интервью. Однако для Бориса Корчевникова звезда театра и кино сделала исключение. Она рассказала о пылких ухаживаниях Иосифа Кобзона и тайном романе с женатым Александром Пороховщиковым. Кроме того, Алефтина Николаевна 14 лет состояла в отношениях с артистом бале Владимиром Васильевым и даже потеряла от него ребенка.

Алефтина Евдокимова и Александр Пороховщиков познакомились на артистическом капустнике - встрече Старого Нового года. Они вместе сыграли в мини-сериале "Выгодный контракт". Как вспоминала актриса, Александр красиво ухаживал, дарил цветы, долго добивался ее расположения. Однако несмотря на красиво развивавшиеся отношения, она рассталась с Пороховщиковым - узнала, что тот ей изменяет.

"Он не спускал с меня глаз. Так смотрел, что у меня все внутри играло. Я была голодная в те годы до мужской ласки. Он красиво ухаживал за мной. Пригласил меня в театр на Таганку. Он хотел на мне жениться. Я была сильно в него влюблена и у нас были близкие отношения", - поведала актриса в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1.

Как отметила Евдокимова, в те годы Пороховщиков был женат, потому они встречались тайно. "Он был одновременно и со мной, и с женой. Он также спал с женами послов, атташе. Это было счастье, что я однажды узнала о его изменах. Он все время пытался мне сказать, что зайдет ко мне только на секунду, а оставался на час. Однажды даже сковороду подарил", - заявила актриса.

После Пороховщикова она встречалась со звездой балета Владимиром Васильевым. Артист уже был женат на знаменитой балерине Екатерине Максимовой. По словам актрисы, балетмейстер был от нее без ума. Их отношения продолжались около 14 лет. "Он исключительный ангел-человек, очень порядочный, умница и очень добрый", - говорит о бывшем любовнике знаменитость.

Она ждала от Васильева ребенка, но вынуждена была сделать аборт. "Я столько лет молчу. Не знаю, как Володя отзовется на то, что я скажу. Ребенок мог быть. Я виновата, что его нет. Я испугалась. Он знал, а потом как будто не хотел. Он стал привозить мне большие платья, в которых я могу быть спрятанной. Меня это оскорбило. Я парилась, принимала всякие штуковины, чтобы освободиться, и освободилась. Я была тогда на съемках, и прыгала, и все делала", - огорошила Евдокимова признанием.

Без ума от знойной красавицы был и Иосиф Кобзон. Исполнителя нисколько не смущало то, что артистка была тогда замужем за кинооператором Гасаном Тутуновым. Она родила избраннику свою единственную дочь. "Как Кобзон ухаживал за мной! А я от него бегала и бегала! Каким он был симпатичным! У меня тогда уже родилась дочка, и Иосиф засыпал мою малышку цветами. Он караулил меня, а я делала вид, что не замечаю. Говорила ему всякие гадости, была очень грубой и нехорошей. Но я боялась мужа", - рассказала она Борису Корчевникову.

Когда Кобзон понял, что ему не удастся завоевать сердце неприступной красавицы, он сделал ей прощальный подарок. "Иосиф достал коробочку, а там - кольцо с бриллиантом. Тогда я не понимала, что это роскошный презент. Помню, как его глаза были полны слез, когда он делал мне предложение, ведь я была замужем. Иосичка, прости меня за все!" - расчувствовалась артистка.