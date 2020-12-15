"Был таким униженным и растоптанным": вдова впервые рассказала о предательстве Иосифа Кобзона

После смерти певца его супруга бережно хранит память об артисте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иосиф Кобзон был женат трижды. Два года продлился брак звезды с певицей Вероникой Кругловой. Три года - с Людмилой Гурченко. И лишь в последнем браке с Нелли Кобзон артист обрел семейное счастье. Супруги прожили вместе почти 50 лет, родив двоих детей. При этом мало кто знает, что Нелли Михайловна уходила от знаменитого мужа из-за его предательства.

За время семейной жизни Иосифа Кобзона и Нелли Кобзон случалось многое, в том числе измены со стороны музыканта. Супруга артиста уходила от него. По ее словам, Иосиф Давыдович, которого не стало в 2018 году из-за рака простаты, слыл очень любвеобильным мужчиной. Об интрижках супруга на стороне его третья жена узнавала от "добрых" людей. Однажды не выдержала - не нашла в себе силы закрывать на предательство глаза.

"Я собрала вещи, взяла с собой детей - сына Андрея и дочь Наталью. Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена и зла, что не рассматривала примирения", - рассказала Нелли Михайловна в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Ей казалось, что она сможет уйти. "Его принесли на носилках домой - разбил радикулит на нервной почве", - поделилась 70-летняя вдова с Борисом Корчевниковым.

По ее словам, тогда Иосиф Давыдович решил, что таким образом Бог наказывает его за грехи. "Он был таким униженным и растоптанным. Ну как я могла его не пожалеть? Все-таки у нас было двое деток... И все постепенно встало на круги своя. Я его простила. Каждая жена может понять, есть ли у ее мужа увлечение или нет. Он все отрицал, но я знала, что это не так. Я все знала и чувствовала, не просто же я ушла от человека, которого любила", - отметила она.

Говоря о прежних браках Кобзона, женщина объяснила, почему у музыканта не сложились союзы с певицей Вероникой Кругловой и актрисой Людмилой Гурченко. "С Кругловой он разошелся, потому что у них гастроли были по разным городам и весям. Они не встречались практически месяцами. Потом там произошла какая-то история. Кто-то кого-то приревновал. Брак продлился меньше двух лет. Она не успевала готовить. Тут же надо было себя пожертвовать. Отдать жизнь, а она не хотела", - размышляет Нелли Михайловна.

С Людмилой Гурченко ее муж не мог жить из-за характера актрисы. "Они просто не могли две звезды такие яркие быть вместе. Иосиф сохранил о Людмиле Марковне хорошие впечатления. Он всегда мне говорил: «Ты, конечно, не Гурченко». Мне не было обидно. Я старалась его завоевывать и свое место под солнцем", - заметила вдова.

Несколько лет у них ушло на притирку. Они сыграли свадьбу в 1971 году и были вместе до самой смерти звезды в 2018 году. "Он мне говорит: «Поедем со мной на гастроли». Я отвечаю: «А в качестве кого я поеду? В качестве костюмера или твоей девушки?». У меня есть семья, мама и родственники. Я сказала: «Женись, а потом ложками хлебай». Он потом все время мне говорил, что я его на себе женила. Он поставил условие, что я должна быть со всеми доброй и гостеприимной. Так не получилось. Добрым был всегда он. Я отвоевывала интересы семьи. Мне приходилось бороться с его друзьями, которые хотели утащить его в свои компании", - заметила Нелли Михайловна.

Жалеет она лишь об одном - что не родила мужу больше детей. "Двое детей - это так мало. Надо было родить больше", - призналась Кобзон. Первенец супругов Андрей появился в 1974-м. А дочь Наталья родилась еще через пару лет. По словам Нелли Михайловой, Иосиф Давыдович чрезвычайно гордился семьей, считая ее своим главным достижением.

Отметим, что после смерти певца его 70-летняя супруга бережно хранит память об артисте. "Я очень скучаю по нему, я все время оцениваю, а как бы Йося это сказал, как бы Йося поступил. Я занимаюсь его памятью. У меня был концерт «Шестидесятники. Мгновения», в котором были собраны песни мужа тех лет. Теперь я планирую сделать концерт «Семидесятники. Мгновения». Это все есть, не ушло, люди поют эти песни", - отметила Нелли Михайловна.