Макароны с фетой и черри: что бы мы ни делали, получается автомат Калашникова

Рецепт возьмите на заметку, он рабочий и простой

Когда я увидела на кулинарной страничке в соцсети видео, где помидоры черри запекались с оливковым маслом, орегано, чесноком и фетой, а потом сыр разминался и туда вываливались макароны, то потеряла покой.

Я тогда лежала в больнице и думала: выпишусь - устрою праздничный ужин со свечами. Паста ресторанного уровня, а там тупо делать нечего: запёк, размял, сварил, смешал. В самом деле, почему из всей итальянской кухни я готовлю только спагетони карбонара (рецепт ищите здесь)?

К моменту, когда я из больницы вышла, оказалось, что видео пасты с фетой стало вирусным в Инстаграме и Тик-Токе, то есть, я видела краденый… или, как бы сказать поделикатнее, цельнотянутый «пересказ» Тик-Тока, а у оригинала там миллионы просмотров, на него даже написал рецензию «Нью-Йорк Мэгазин».

Конечно, я зашла в гастроном в первый день, как меня выпустили с самоизоляции: прямо по пути из поликлиники, пугая покупателей и продавцов шаркающим приставным шагом (хожу я ещё не очень).

Черри, естественно, брать не стала: очевидно, что они разминаются вместе с сыром, - хотя авторы рецепта и просят «максимально сохранять томаты целыми», на картинках-то видно, что помидоры раздавлены.

Шаг, остановка, другой, остановка - донесла сумки домой.

Тут мне пришлось выдержать бой со старшим ребёнком: ютубер, которого он смотрит, выложил разгромное видео на этот рецепт, и сын одновременно требовал загрузить разбор на телефоне и излагал голосом: сыр не тот, масло надо лить под помидоры, сами их порезать и т. д. Насилу выгнала с кухни полотенцем.

Паста - особая история на кухне, ее надо готовить при муже, который злой пришёл с работы (иначе размякнет!) - а, чтобы человек с голоду никого не прибил, заранее все помыть, вскипятить и порезать: как бы все быстро и готовится само собой.

Смешала. Макароны - целиком в обволакивающем белом соусе (как много сыра!). Листик базилика...

Вкусно, врал ютубер! Ну и что, что помидоры кислые и сыр кисло-соленый: все горячее и нежно-сливочное, и что-то очень напоминает...

Да-да, расплавленная фета (у меня была разновидность феты фетакса, в части рецептов утверждается, что нужна именно она) сильно напоминает сливки с плавленым сыром, из которых я готовлю соус для карбонары... Даже солёность где-то потерялась (ясно, где: «съели» пачка макарон и полкило помидор)...

Муж, умяв две порции:

- ОЧЕНЬ вкусно, очень...

Несмело:

- А нет у нас какого-нибудь... мяса?

Я, широко открыв бесстыжие глаза:

- Например, поджаренного бекона?

Муж, обрадовано:

- Да... будет очень похоже на карбонару...

В общем, что бы мы ни делали, у нас всегда получается автомат Калашникова.

А рецепт с моими правками возьмите на заметку, он рабочий и простой:

1. 500 г помидоров черри или порезанных на дольки обычных выложить в форму для запекания.

2. Головку чеснока порезать тонкими слайсами и выложить на помидоры, посыпать сушеным орегано, щедро полить оливковым маслом (четверть стакана), перемешать.

3. В центр формы положить брусок фетаксы 200-250 г, запекать в разогретой до 200 градусов духовки 20-30 минут.

4. За это время до полутвердости сварить пачку макарон (авторы советуют ракушки, я беру только цельнозерновые любой формы).

5. Перемешать сыр с помидорами, стараясь не раздавить их, смешать с готовыми макаронами, посыпать свежим базиликом и перцем чили.