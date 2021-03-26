"Сегодня исполнился годик": жена Никиты Михалкова показала видео с малышом на прогулке

Татьяна Михалкова разместила невероятно милое видео Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Никиты Михалкова и его супруги Татьяны трое детей - две дочери Анна и Надежда и сын Артем. Наследники знаменитостей подарили Никите Сергеевичу и Татьяне Евгеньевне семь внуков, младшему из которых 26 марта 2021 года исполнился год. Об этом радостном событии объявила супруга мэтра, разместив трогательное видео с малышом.

Жена Никиты Михалкова поделилась уникальными кадрами с прогулки со своим годовалым внуком Александром. Татьяна Михалкова разместила невероятно милое видео. Мальчику исполнился годик. Малыш потихоньку учится говорить, а первое слово, которое он произнес, оказалось "баба", что невероятно умилило и осчастливило Михалкову.

"Моему седьмому внуку и Никиты Сергеевича, сыну Артема и Дарьи - Александру сегодня исполнился годик! Его первые слова. Мне очень приятно, любим, целуем, обожаем", - подписала видео жена мэтра.

Саша появился на свет во втором браке Артема Михалкова. Его супругой стала Дарья Баженова, которую наследник режиссера высокопарно величает своей музой. Она младше актера на 16 лет. Пара вместе с 2017 года. Артем тщательно скрывал появление малыша на свет от общественности. Впервые о рождении Саши от рассказал Борису Корчевникову в августе 2020 года.

От первой супруги у Артема есть взрослая дочь Наталья. Девушка учится в МГУ. Когда сын режиссера развелся в 2013 году, ему не сразу удалось договориться с бывшей женой, которую, к слову, тоже зовут Дарья, о встречах с девочкой. Некоторое время папа с дочкой не виделись. Теперь же они поддерживают хорошие отношения.

"Назвали Александром. Мы переживали, как дочь Наталья отреагирует на появление братика. К счастью, первая встреча детей прошла хорошо. Она очень счастлива от того, что у нее появился брат. Теперь, когда он орет, она берет его на руки и успокаивает. Это очень трогательно", - откровенничал Артем в программе "Судьба человека".

В Наташе души не чает знаменитая бабушка. Татьяна Евеньевна гордится внучкой. Девушка всерьез увлечена живописью. Наташа пишет картины маслом, как ее знаменитый предок Василий Суриков. Есть у дочки Михалкова и другие способности. Она в совершенстве знает итальянский и интересуется историей семьи.