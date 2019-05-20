2019-05-20T16:43:30+03:00
Звезды

Дочь Михалкова поделилась проблемами в семье

Анна Михалкова сорвалась из-за многочисленной родни
Ольга ЛИБГАРДТ
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С годами актриса даже выработала список объяснений "всеобщего недомогания"С годами актриса даже выработала список объяснений "всеобщего недомогания"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анна Михалкова пожаловалась на своих многочисленных родственников. Актриса честно призналась, что в ее большой семье есть проблемы у всех, но почему-то за помощью идут к ней.

"У меня ... большая семья. Все, как один, -личности. Ну, то есть, не просто личности, а исключительные личности. У каждого своя концертная программа! Кто потерял смысл в жизни, кто почувствовал себя непонятым гением, кто хандрит, у кого просто плохое настроение, кому нездоровится!", - начала свой монолог Анна Михалкова.

Так как семья у актрисы большая, она, по ее словам, не успевает даже пискнуть по поводу того, что у нее тоже что-то пошло не так. Никто из многочисленной родни Анны не верит, что она может по какому-либо поводу унывать, потому ей досталась роль мессии. Родные знают, что к ней всегда можно обратиться за поддержкой в трудную минуту, а такие минуты случаются у членов семьи Михалковых довольно часто.

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Анна Михалкова рассказала о семейных проблемах
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С годами актриса даже выработала список объяснений "всеобщего недомогания". На первое место она поставила переходный возраст членов семьи: "Маленькие дети, большие дети, даже взрослые в определенные моменты".

Вторым пунктом следует полнолуние: "Объясняет почти все, но не так часто, как хотелось бы!".

На третьем месте причиной всеобщих проблем оказалась погода: "Меняется! Слава Богу, наш климат позволяет! Это почти всегда объясняет плохое настроение, самочувствие, давление, хандру!".

Не оставила Анна без внимания ветер. "Подходит для объяснения, почему маленькие дети мало или много спят! Дерутся, хамят и плачут!".

Но есть и особый пункт. "На случай, если конкретный случай не объяснить вышеупомянутыми объяснениями, есть мой козырный лайфхак «забей»!".

Дочь режиссера Никиты Михалкова обратилась к родне. Она попросила близких с пониманием отнестись к ее проблемам.

"Мои дорогие и любимые, у меня бывают дни, когда полнолуние, ветер и переходный возраст нападают на меня все разом! Давайте вы тоже услышите меня! Ничего не случилось! Глазки просто злые. Переходный возраст!", - заключила 45-летняя артистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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