Белорусы провалили весенние протесты - улицы пусты. Но торф, залитый водой, продолжает тлеть изнутри...

Загнанный в телеграмм-каналы протест дозрел до совершеннейшей партизанщины - когда рискующие выйти в «офлайн», на улицу, считаются чем-то вроде камикадзе Фото: REUTERS

Минск полгода спустя – другой Минск.

Он напоминал операционную, где Главный Хирург сейчас раскладывает свои любимые инструменты – пинцеты (автобусы с ОМОНом в переулках, готовые проредить прохожих), скальпели (страшные броневики для разрезания толпы), антибиотики («тихари» или агенты в гражданке, растворенные повсюду), ну и конечно – темно-зеленые пилюли автозаков, выписанные стране похоже на долгие годы.

Минск так зачищен и продезинфицирован, что здесь, на виду, нет даже... журналистов.

Они в подполье.

Это, черт побери, плохой признак.

Еще не адаптировавшийся к новым условиям, я начал было работать по старинке, как в буйные августовские времена 2020-го. Снимать на телефон все это умиротворение (25 марта белорусская оппозиция отмечала день Воли - в память об объявлении независимости в 1918 году, и пыталась потребовать переговоров с Лукашенко. В интернете по этому поводу состоялось голосование с участием около 700 тысяч человек).

Противники Лукашенко в этот день Воли попыталась устроить невинную (по меркам августовских побоищ) шалость - автомобильное гудение на проспекте Независимости. Точнее на крохотной его части – у Цирка.

Движение мгновенно перекрыли, набежали муравьи-омоновцы, бесконечным поездом у цирка сгрудились автозаки – и началась лотерея. Кому из прохожих (кроме них никого и не было) повезет...

И тут я чувствую, что снимаю все это... один. Вокруг зловещее отсутствие кого бы то ни было с фотоаппаратом и видеокамерой. Ни одной съемочной группы, ни одного жилета «Пресса», и даже прохожие не рискуют достать телефоны – все шагают по струнке. Лишь бы пройти быстрее мимо. (Потом станет известно, что водители, нажавшие на клаксоны, уже на следующий день были лишены прав – с 1 марта срочно введен в действие закон, позволяющий такое).

В Минске не дают гулять больше чем вдвоем Фото: REUTERS

Корреспонденту «Коммерсанта» и «Известий», пытавшихся сойти за горожан, не повезло. Их упаковали. Меня чуть не задержал... дедушка-тихарь! Да-да, уличные агенты в штатском теперь в Минске - не только накаченные молодые люди. (Позора, к счастью, не случилось - смог я уйти от дедушки).

Снова выныриваю на проспект, где не то, что нет протеста. Там к четырем бабушкам, гуляющим вместе, подошли омоновцы и приказали гулять строго по двое. Мол, такой приказ.

И сижу на скамеечке остановки (здесь чуть меньше вероятности исчезнуть). Любуюсь выдрессированным Минском.

Мимо нас бежит паренек, за ним – пыхтят два омоновца.

Наша остановка прикинула шансы.

- Хорошо бежит, – одобрительно сказал кто-то. - Петляет.

- Не уйдет, – хмыкнул сосед, заходя в автобус.

Cубботнее утро напоминало детскую игру в «Зарницу» Фото: REUTERS

- Пятерочка (пять суток ареста), – сказали в автобусе.

- Десяточка, – возразил кто то.

Начался неспешный спор. Со знанием дела. Потому что многие из пассажиров уже отсидели...

Этот день показал, чем рискует оппозиция в главную дату весенней волны протеста - субботу 27 марта.

Представлялось даже, что вместо бессмысленного выхода на стерильные улицы логичнее упростить логистику – протестующим поехать в «Окрестино» (где находится городской сизо) и заселиться в камеры.

Но противники Лукашенко придумали свой контр-ход.

ИГРА В КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ

Их, кстати, лучше назвать кибер-революционерами. Загнанный в телеграмм-каналы протест дозрел до совершеннейшей партизанщины - когда рискующие выйти в «офлайн», на улицу, считаются чем-то вроде камикадзе.

А потому снабжается хитрой амуницией и инструкциями.

Например, приложением «Nedze», превращающим телефон в «жучок». На моем смартфоне «Nedze» развил такую бурную деятельность, что за час отправил на «облако» все мои разговоры, локации – чтоб при задержании – знать, где я и что со мной. Причем мой телефон с такой наглостью и частотой фотографировал окружающую местность, что я, как объект слежки, стал его побаиваться.

Но за сутки до субботнего часа «Ч» полький телеграм канал «Нехта» (координировавший все протесты в Белоруссии в 2020-м) придумал что-то уж совсем странное...

Минск полгода спустя – другой Минск Фото: REUTERS

Было решено не выходить на площадь Якуба Коласа, «а добраться до ближайших и прилегающих улиц».

Не стоит рисковать и брать с собой смартфоны, – командовал штаб. - Брать только кнопочные телефоны, чтобы координироваться по СМС.

И далее зловещее: «Следующие указания будут опубликованы ближе к началу акции».

Указания...

Господи, да тут за полгода все осатанели.

Вместо диалога – война. Вместо гражданского мира - аресты и казаки-разбойники...

ПОБЕДА КРАСНО-ЗЕЛЕНЫХ

Мне сразу после приезда в Минск показалась вычурной идея Тихановской с ее «всебелорусским голосованием и требованием переговоров с властью». Причем, оппозиция желала не просто разговаривать с Лукашенко, она требовала переговоров в Германии. Да еще и в присутствии Владимира Путина.

Детская непосредственность Тихановской хоть и выглядела эффектно, но вызывала вопрос: вы серьезно?!

Впрочем, была интрига – 27 марта, в субботу, оппозиция обещала мощный митинг в центре Минска.

И приходилось признать – да, теоретически... Кто знает...

Вдруг народная волна обещанного гнева закинет Лукашенко за стол переговоров?

Но субботнее утро напоминало детскую игру в «Зарницу»

За полтора часа до митинга «Нехта» зачем-то меняет адрес сбора, хотя силовикам все равно, где кошмарить протестующих. Зовет на площадь Бангалор.

«Петляйте, выходите из дворов или неожиданных точек, заходите в торговые центры поблизости и готовьтесь быстро собираться в группы», - задорно командовали координаторы.

Белорусы провалили весенние протесты Фото: REUTERS

Ладно. Иду петлять на этот Банголор.

Туда уже подъехала родная жандармская камарилья из спецтехники и «космонавтов».

Стоят служивые, ждут. А «противника» все нет.

То есть он как бы есть - в кафе, полисадничках, гуляет по улочкам, но себя никак не проявляет.

ОМОН заскучал. И по привычке сделал так, чтоб все гуляли по одному, забрав тех, кто попарно.

«Подходите к ближайшему к вам человеку и начинайте двойки-тройки-пятерки,» - в этот момент командовала в телеграмме «Нехта», видимо, не понимая из далекой Польши – что тут вообще происходит.

Народ наоборот, поворчал, но рассеялся, атомизировался. Площадь стала абсолютно пустой. Омоновцы от скуки переключили внимания на цвета – взяли женщину в розовой кофточке, красном платке, тут и я забеспокоился за свою красную рубашку...

«Если вашу группу берут в «коробочку», - кричала из параллельной вселенной «Нехта», - вырывайтесь из нее при помощи построения клином, а не при помощи сцепки».

В этот момент вдруг грянули гудки и к площади прорвалась колонна... сторонников Лукашенко. С красно-зелеными флагами.

Они праздновали победу. Имели право.

Ведь сегодня случилось историческое событие – длившийся с августа 2020-го белорусский протест, похоже, закончен.

Люди остались дома, видимо, рассудив дело с белорусской практичностью: «А какой смысл нарываться на новую «пятерочку» суток в сизо?»

Лукашенко оказался убедителен. Он переупрямил страну. Дав контрреволюционерам всех стран отличный урок – хороший ОМОН лучше любых компромиссов.

Правда, есть одно «но».

«Пожар на торфяном болоте трудно потушить, – задумчиво произнес один из приближенных к президенту журналистов, наблюдая как «пакуют» очередного прохожего. - Торф залили водой, но снизу он будет тлеть... Но ничего. Справимся.

В этот момент ему показали из проезжающей машины «фак».

Журналист с улыбкой поклонился.

А стоящий рядом тихарь быстро сфотографировал автомобильный номер «посылавшего» - для штрафа или лишения прав.

- Так и живем, – вздохнул «приближенный» и грустно покачал головой.

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