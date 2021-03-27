Главное, что случилось в сборной России после победы над Словенией

Главный герой матча - наш капитан и форвард Артем Дзюба. Фото: REUTERS

Футболисты сборной России одержали победу над командой Словении со счетом 2:1. И после этого уверенно лидируют в своей группе отбора на чемпионат мира 2022 года. После того, как словенцы тремя днями ранее одержали победу 1:0 над Хорватией, то в группе немало факторов складываются в нашу пользу.

И для того, чтобы продолжить дальше свой путь в Катар, команде Черчесова необходимо для начала сделать уверенный следующий шаг, проведя отличный поединок 30 марта на выезде в Словакии.

Наш тренер по окончании игры признался на пресс-конференции:

- Говорил перед матчем, что это игра за 6 очков. Соперники выиграли у хорватов, поэтому сюда ехали с хорошим настроением. Я на установке сказал, что сегодня победит тот, кто лучше проявит характер. Мы оказались более удачливыми, - отметил Черчесов.

Наши парни победили Словению 2:1 в матче в Сочи. Фото: REUTERS

По поводу следующей игры Черчесов сказал, что есть один плюс, который нам поможет - несколько часов преимущества по сравнению с командой Словакии:

- Плюс в том, что мы рано играли. Завтра у нас восстановительная тренировка, потом вылетаем. Врачи свою лепту должны внести, рассказать кто в каком состоянии, как идет восстановление. Нужно изучить соперника и выбрать состав, который может решить задачу, - сказал наш главный тренер.

А вот главный тренер словенцев Матьяж Кек вспомнил про опасные качества Артема Дзюбы:

- Мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такого не прощает. В последние минуты было большое желание сравнять счет, но результата это не принесло. Серия без поражений закончилась, нужно начинать новую, - сказал тренер наших соперников.

Дзюба забил два гола в ворота Яна Облака. Фото: REUTERS

Что же до главного героя матча Россия - Словения, то Артем Дзюба теперь в одном голе от Александра Кержакова в битва за звание лучшего бомбардира в истории национальной команды. И по окончании матча сказал, что на Словению был отличный настрой у футболистов:

- Настрой был сумасшедший, с Мальтой была не совсем удачная игра в плане содержания, было много разговоров, критики. Мы готовились, настраивались, сегодня у нас был единый коллектив, и мы безумно счастливы, что выиграли. Сражались за каждый клочок, стелились в подкатах, по два-три футболиста. Команда — бойцы, горжусь ими. Спасибо стране за поддержку, кто у телевизора, кто на стадионе. Мы безумно счастливы, надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели — крепитесь, - сказал Артем в интервью пресс-службе сборной России.

Наши футболисты аплодируют болельщикам по окончании поединка. Фото: REUTERS

Высказался Дзюба и о том, каково это смотреть последние минуты встречи не в качестве игрока на поле:

- Смотреть последние минуты со скамейки — это очень волнительно. Стресс намного больше, чем на поле. Особенно когда пять минут добавляют — это учащает сердцебиение. Но парни выстояли, это круто. Словения — сильный соперник, крепкий орешек. Мы примерно равны по силе. Просто сегодня мы где-то были позлее, поудачливее, больше выиграли единоборств. Если бы им ещё пару таких игроков, как Иличич — нам было бы совсем тяжело.

В матче против словенцев на поле у нас вышел молодой полузащитник Максим Мухин. По окончании игры он сказал, что произошло после матча:

- Всегда, когда ожидаю игры и знаю что могу выйти на поле, то готовлюсь. Волнение сразу ушло, когда вышел на поле и пошло нормально. Когда пришли в раздевалку, то нас поздравили и мы пошли бегать.

В Сочи было много битв на поле в матче Россия - Словения. Фото: REUTERS

Дебютанту национальной команды дал характеристику наш главный тренер. Станислав Черчесов отметил:

- Он умеет играть в футбол, поэтому он и в сборной. Разницы нет, опытный он или нет, мы верим в тех футболистов, которых вызываем. Мухин мобильный, быстрый, умеет перекрывать зоны.

Штаб сборной России перед началом поединка. Фото: REUTERS

Рифат Жемалетдинов по окончании встречи сказал, о чем говорил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в перерыве поединка и поблагодарил болельщиков:

- Надеялся, что Станислав Саламович даст нам шанс. Переживал немного, но я рад, что сегодня команда выиграла. Иличич исполнил классный удар. В перерыве тренер сказал, что нужно спокойно действовать. Думаю, что к Словакии буду готов. Всегда, когда играешь с болельщиками, то это другие ощущения. Очень благодарен им.

Следующая игра у сборной России пройдет 30 марта в Словакии в городе Трнава. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени.