Анастасия Волочкова вспомнила, как крутила шашни с Джимом Керри, сделала аборт и за что ей мстит Ксения Собчак

В ходе игры Волочкова заработала 175 тысяч рублей

В программу «Секрет на миллион» Анастасия Волочкова приходит раз в четыре года, как на Олимпиаду. И, конечно, имеет в багаже запас историй для ведущей Леры Кудрявцевой. Правда, большинство из них совершенно безобидные.

В прошедшем выпуске бывшая балерина вспомнила, как курила сигареты на черной лестнице в школе. Почему дочь Ариадна скрывает от нее место жительства. Как поругалась с мамой и перестала помогать ей деньгами. Или что никогда не делала себе никаких операций. Но при этом сделала аборт на пятой неделе беременности от Игоря Вдовина.

- Мы уже с ним [испортили отношения], после того, как он деньги у меня забрал, и тогда он признался, что сделал это [беременность Волочковой] специально, - рассказала Анастасия. - Чтобы у меня был такой своего рода залет. Это моя ответственность. Но я понимала, что если у меня есть уже одна дочь, и я все должна тянуть на своих плечах, и Вдовин не будет плечом и опорой. Поэтому я осознанно пошла на такой шаг [аборт] на пятой неделе. Он знал об этом. Ребенок ему был не нужен. Я так боюсь вмешательства в мой организм! Мое тело — это божественный инструмент, а тут такая операция. И после этого я чуть не умерла. Мне ни разу не делали никаких операций вообще.

Анастасия Волочкова вспомнила, как крутила шашни с Джимом Керри

Кроме того, Анастасия рассказала, что Ксения Собчак, приходившая на интервью к бывшей балерине, до сих пор пытается ей отомстить. По версии Волочковой, светская львица раньше мечтала стать балериной, но у нее ничего не вышло.

— Все семейство Собчак сидело в первых рядах в Большом и Мариинском театре, когда я танцевала главные партии в спектаклях, — вспомнила Волочкова. — Ей не везет в любви. Все эти псевдороманы на почве пиара — это разве счастье? Она не может мне простить, что я в окружении мужчин и любви. Так что с завистливыми людьми дружить невозможно.

В программу «Секрет на миллион» Анастасия Волочкова приходит раз в четыре года

В подтверждение успеха среди мужчин Волочкова положительно ответила на вопрос, был ли у нее роман с Джимом Керри: «Да, мы до сих пор общаемся. Сохранились очень хорошие отношения». Это было более 15 лет назад. «КП» писала о том, что Анастасия вспоминала, как летала на курорты вместе со звездой Голливуда.

На финальный, самый сокровенный вопрос за 1 миллион рублей Волочкова ответить не смогла. И сожгла конверт с ним

В ходе игры Волочкова заработала 175 тысяч рублей, а на финальный, самый сокровенный вопрос за 1 миллион рублей ответить не смогла. И сожгла конверт с ним.

- То, что написано здесь, касается очень близкого мне по крови человека, - объяснилась Анастасия. И немного заговорила пламя. - Пусть с этим огнем сгорит все плохое, что было в этом вопросе и в реальности в моих отношениях с этим [упомянутым] человеком.