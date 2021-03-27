"Внутри - пустота, я не осознала победу". Чемпионка мира Анна Щербакова после триумфа растрогала честностью

Анна Щербакова выиграла чемпионат мира за сутки до своего 17-летия. Фото: REUTERS

Вечером в пятницу, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 в Стокгольме случился русский вечер. Впервые в истории все три первых места достались россиянкам. Победу одержала чемпионка России последних трех лет Анна Щербакова. На этот триумф уже отреагировала Татьяна Тарасова. Позади Ани - Лиза Туктамышева, а с бронзой - Саша Трусова.

В 2019 году на чемпионат мира ее не взяли из-за слишком юного возраста, в 2020 году она не попала в Канаду из-за пандемии коронавируса. И только весной 2021 года получила шанс прокатиться на чемпионат мира и сразу же - золото!

- Я пока что еще не осознала вообще то, что победила. Сейчас пока внутри - пустота. Сложно сказать, что-то изменится в моем статусе или нет. Это - самый лучший подарок для меня, который для себя могла преподнести, - говорит Щербакова после завершения соревнований. - Для меня выиграть здесь это огромная честь. В следующем сезоне работать с новыми силами заново, но сейчас - я рада.

Анна Щербакова стала первой и в короткой программе ЧМ-2021. Фото: REUTERS

При этом, сам тот факт, что в воскресенье Анне Щербаковой исполнится 17 лет, фигуристка отгоняла от себя, чтобы не мешать нормальной подготовке к чемпионату мира:

- Я действительно не думала об этом раньше, потому что я думала только о турнире. Но, возможно, мы что-то сделаем с моими тренерами. Я хочу поблагодарить их. Это был очень сложный сезон и очень сложная подготовка, так что спасибо им и моим родителям, которые тоже меня поддерживали.

Сразу три российских фигуристки выиграли медали чемпионата мира 2021. Фото: REUTERS

На пресс-конференции уже после завершения прокатов у Ани поинтересовались насчет четверных прыжков - сколько их нужно будет для того, чтобы выиграть на Олимпиаде, которая в начале 2022 года пройдет в Пекине?

- Когда я готовилась к чемпионату мира еще в прошлом году, то мне хотелось выступить там. Чемпионат мира для меня это самое важное соревнование - тогда готовила программу с тремя четверными. После отмены прошлого я хотела не хуже, чем в прошлом. И хотела выступить с тремя четверными и сейчас. Но были сложности во время подготовки. Когда поняла, что не смогу выступить нормально с тремя четверными, то хотелось все бросить. И поняла, что нужно откинуть этот максимализм и выжать все из ситуации. И вот сегодня - не получился четверной. В следующему году приложу все усилия, чтобы быть максимально быть готовыми. И буду готова с максимальным числом квадов. Четверные нужны, так как уровень конкуренции - большой.

Анна Щербакова с чемпионской медалью. Фото: REUTERS

Аня поделилась и отдельной радостью по поводу чемпионата мира. Она сказала, что довольна тем фактом, что в расписании ЧМ-2021 женское катание поставили не в самый конец графика. А значит есть шанс отдохнуть и посмотреть другие виды программы. О своем утре после обретения звания чемпионки мира Щербакова рассказала так:

- Друг друга мы конечно же поздравили. Для всех соревнования тяжелые выдались. Для начала думаю сходим позавтракать, сходим на каток. Но самое главное - можно посмотреть на мальчиков. Нереальная радость - мы можем посмотреть другие виды, в кои то веки не последними выступаем. Я не всем была довольна в своем прокате, боролась до последнего за каждый элемент. Безумно рада, как все закончилось. Не ожидала хорошего исхода, но рада, что все так закончилось, - сказала фигуристка.

Чемпионат мира по фигурному катанию продолжится 27 и 28 марта. В его финале - показательные участия лучших спортсменов по итогам турнира со специальными номерами.