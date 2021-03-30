Новый скандал в фигурном катании: неужели Тутберидзе унижает своих учениц

Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают Фото: EAST NEWS

Вокруг Этери Тутберидзе существует много разных легенд и мифов. Основной из них гласит о том, что тренер очень жестко общается со своими ученицами. Что юные девочки «Хрустальном» постоянно находятся под психологическим давлением, что в попытках научить их четверным прыжкам Этери Георгиевна может кричать на своих воспитанниц. Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка и подруга Евгении Медведевой, в очередной раз подняла эту тему и выдвинула серьезные обвинения.

БОБРОВА: «МЕНЯ В ДЕТСТВЕ ТОЖЕ БИЛИ»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 рассказала в интервью изданию «Собеседник» о жестких порядках, якобы царивших в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе. «Она может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо… Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», - заявила Боброва. И к тому же добавила еще несколько фраз, которые придали ее словам еще более жуткий оттенок.

«Обсуждая манеру тренерства Этери Георгиевны, все забывают Станислава Жука, который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое – на километры нужно было обходить его тренировки стороной. Это специфика нашего менталитета – только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить. Меня тоже в детстве били, – мама не горюй, – мне страшно было приходить на тренировки», - рассказывала Екатерина.

После таких слов казалось, что и к Тутберидзе дети тоже боятся приходить.

«НЕ ЗНАЮ, ОТКУДА БОБРОВА ЭТО ВЗЯЛА»

Убедительности словам Бобровой придает и тот факт, что она является близкой подругой Евгении Медведевой. Той самой, что со скандалом уходила от Этери Георгиевны, но потом возвращалась обратно. С Медведевой Боброва очень близка. То есть Екатерина вроде как должна отлично все знать о Тутберидзе и методах ее работы.

На защиту Этери Георгиевны поднялись многие большие имена фигурного катания. «Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников», — заявил знаменитый фигурист Алексей Ягудин. «Много работал с Медведевой и не наблюдал так называемое «унижение». Не знаю, откуда Боброва это взяла», - отреагировал известный тренер Александр Жулин.

Екатерина Боброва Фото: EAST NEWS

КАКИЕ У ВАС ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Но на самом деле так думает не только Екатерина Боброва. Миф о жесткости Этери Георгиевны очень распространен, и иногда подпитываться какими-то доказательствами, недомолвками и обрывками фраз. Одно из самых знаменитых высказываний принадлежит Алене Косторной. Рассказывая об отличиях работы в группах Плющенко и Тутберидзе она бросила: «Если на льду мне что-то не удается, никто не гонит, не кричит, не ругается». Через год Косторная вернулась в «Хрустальный».

При желании можно найти еще несколько иллюстраций работы Этери Георгиевны. Вот например, что рассказывал ее бывший ученик, а потом и тренер «Хрустального» Виктор Адоньев, работавший с Липницкой и Медведевой. «В работе Тутберидзе достаточно тяжелый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, я их заставляю. Кричу, могу даже подзатыльник дать. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата. А если тренер тебя вечно по головке гладит, то что с тобой будет-то?», - говорил он в одном из своих интервью. Адоньев рассказывает о подзатыльниках так свободно, что становится ясно – никакого криминала в этом не видит. И вроде как такое принято. С другой стороны, у Тутберидзе Адоньев не работает уже с 2014 года.

На одном из видео тренировки Трусовой у Тутберидзе Этери Георгиевна жестко выговаривает Саше за ошибки. «Тебе есть смысл говорить замечания, если ты ничего не помнишь?!», - повышает голос тренер на маленькую фигуристку. И здесь каждый сам волен решать, унижение это или педагогический прием и мотивация. Но судя по тому, что на тренировках у Этери Георгиевны часто бывают родители фигуристок, и от них в адрес тренера не прилетает никаких обвинений. То есть либо подобного не видят, либо такую форму разговора тренер-ученица считают не оскорбительной.

ЖЕСТЬ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ

В российском спорте отрицательная мотивация вообще очень распространена. В сети публиковали видео, на котором самый успешный тренер в истории художественной гимнастики Ирина Винер очень грубо выговаривает многократной чемпионке мира Маргарите Мамун. «Ты – полное г…!», - говорит Ирина Александровна в лицо спортсменке.

Еще одно нашумевшее видео - как тренер хоккейной школы «Авангард» бьет за ошибки на тренировке клюшкой 9-летнего ребенка по голове и толкает его на лед. В российском ютубе таких роликов хватает, и с ненормативной лексикой, и без нее. А многое с тренировок не попадает в сеть и на глаза родителям. Но все равно каждый из них сам решает, что считать воспитанием, а что – унижением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Щербакова ответила на предложение Тамары Москвиной перейти в парное катание

Победительница ЧМ-2021 рассказала о своих впечатлениях после триумфа в Стокгольме в эфире программы "ДокТок" (подробности)