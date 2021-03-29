Анна Щербакова ответила на предложение Тамары Москвиной перейти в парное катание

Анна Щербакова - чемпионка мира 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 завершился триумфально для сборной России - три из четырех золотых медали в разных видах программы. А в женском катании все три первых места - у наших девушек. Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, которая три последних года побеждала на первенстве России. После возвращения в Россию с ЧМ-2021 в Стокгольме, Аня и другие фигуристы сборной пришли в эфир программы "ДокТок" на Первом канале.

- Аня Щербакова блестяще выступила на чемпионате России в Челябинске. Весь сезон катала блестяще, была ошибка в произвольной. Аня - боец и безусловно очень талантливый человек, - говорит хореограф Илья Авербух в студии передачи.

На чемпионате России у девушек конкуренция сильнее, чем на первенствах мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звездная ученица Этери Тутберидзе призналась, что первенство мира в Швеции стало особенным для нее:

- Я люблю выступать со зрителями, они придают мне энергии. В некоторые моменты было одиноко на льду. Но для меня этот чемпионат мира был первым, поэтому все минусы перевесило.

Момент триумфа Анны Щербаковой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионат мира наша команда ехала в особом положении. В нашей стране в эпоху пандемии коронавируса было немало соревнований. И это немало помогло поддерживать спортивную форму. Но что же у других - загадка:

- Этот сезон необычный, и тяжело было сравнить себя с девочками из других стран. Но и у нас внутри страны огромная конкуренция. Тяжело было строить какие-то ожидания, не увидев других девочек, - говорит Аня Щербакова.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, с какими мыслями ехали на чемпионат мира

- Мы знали, что делаем все, чтобы это произошло. В прошлом году, находясь на пике формы, остались без чемпионата мира.

Но при этом, коронавирусные ограничения подчас были для спортсменов довольно тяжелы. После прокатов, когда фигуристам нужно было хотя б просто отдышаться, они обязаны были одевать маску:

Показательный номер с участием фигуристки с медвежонком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Спортсмены обязаны были сидеть после выступления в кисс-энд-крае в маске, это перебор, - говорит Даниил Глейхенгауз.

Но при этом сама Анна Щербакова говорит, что желания снять маску даже во время церемонии награждения не возникало, поскольку и так было очень много радости от победы:

- У меня внутри была такая радость от произошедшего, главное - с медалью, - сказала Аня, отвечая на вопрос о том, не хотелось ли нарушать правила.

Как считает фигуристка, три первых места наших девушек на чемпионате мира - это логичное завершение тех событий, которые были в фигурном катании последние годы в нашей стране:

- Мне кажется, что все к этому шло. Женское одиночное фигурное катание стремительно набирает обороты. Чемпионат России у нас ничуть не легче, чем международный. И конкуренция подстегивает всех нас на более сложные программы и это должно принести результаты на международной арене.

Анна Щербакова с тренерами на чемпионате мира 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Щербакова призналась - она не может пока понять, чем будет заниматься вне фигурного катания:

- Фигурное катание занимает столь много времени в моей жизни, что я пока еще не нашла, что может меня тоже так привлечь.

Ане во время эфира в шутку сделали предложение перейти в парное катание - на это намекнула Тамара Москвина. Мол, будешь на льду не одна, и тебя будут носить на руках! Но Щербакова, улыбнувшись, ответила, что привыкла, когда на льду вся ответственность во время выступления - только на ней.

Тренер Анны Щербаковой сказал, что даже после такой победы теперь будет немало работы:

- Как только мы насладились победой Анны, буквально через часа 2-3 думаешь о том, что надо работать дальше. Следующий сезон самый сложный, все ждут самых высоких результатов, - сказал Даниил Глейхенгауз.

А в финале программы всех фигуристов, которые были на программе, ждала "заготовка". Награждение Анны Щербаковой и "парников" золотыми медалями чемпионов мира повторили в эфире Первого канала уже под гимн России.

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