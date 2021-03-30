Это не шутка: с 1 апреля ипотечных должников вновь начнут выселять из единственного жилья

Истекает срок рекомендаций Центробанка для банков и микрофинансовых организаций, которыми предписывается идти навстречу должникам Фото: Алексей ФОКИН

С последним днем марта заканчивается и ряд поблажек, введенных для граждан из-за пандемии. В частности, истекает срок рекомендаций Центробанка для банков и микрофинансовых организаций, которыми предписывается идти навстречу должникам, попавшим из-за коронавируса в тяжелую финансовую ситуацию.

Срок действия рекомендаций уже несколько раз продлевался, в последний — с 31 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Но уже очевидно, что очередного продления не последует.

Чем это грозит должникам?

Один из главных моментов — кредиторам предлагалось пока не выселять из жилья граждан, переставших платить по ипотеке. И приостановить все подобные процедуры, если они уже были начаты. Напомним, ипотека — одна из тех немногих ситуаций, когда из-за долгов можно лишиться даже единственного жилья, если именно оно служит залогом по кредиту. С 1 апреля все приостановленные процедуры выселения вновь получат «зеленый свет».

Также в рекомендациях шла речь о реструктуризации кредитов граждан и малого и среднего бизнеса. Центробанк настоятельно просил оперативно рассматривать такие заявления от заемщиков, которые лишились большей части дохода, и удовлетворять их. С 1 апреля эти рекомендации тоже теряют силу.

Что важно помнить?

Не надо путать рекомендации ЦБ, о которых мы тут говорим, с возможностью получить ипотечные каникулы. Право на такие каникулы для граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, были введено законом еще в 2019 году. Эта норма с коронавирусом никак не связана и ею по-прежнему можно пользоваться и дальше. Правда, жизненная ситуация для этого действительно должна быть тяжелой: например, вы потеряли работу или трудоспособность. Есть и ряд других ограничений: жилье, на которое взят кредит, должно быть единственным, сумма кредита — не превышать 15 миллионов рублей, каникулы можно взять только один раз (по одному и тому же кредиту) и на срок не более полугода.

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