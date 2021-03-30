Дефицит, инфляция и доллар по 80 рублей: Saxo Bank дал очередной шок-прогноз для российской экономики

Датский Saxo Bank, известный своими шокирующими экономическими прогнозами, выдал серию предсказаний на второй квартал нынешнего года. Как всегда, не особенно оптимистичных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Датский Saxo Bank, известный своими шокирующими экономическими прогнозами, выдал серию предсказаний на второй квартал нынешнего года. Как всегда, не особенно оптимистичных.

СПРОС РАСТЕТ, ПРОИЗВОДСТВО СТОИТ

Эксперты банка избегают напрямую обвинять правительства западных стран в неправильной экономической политике. Но непрозрачно на это намекают.

- Сегодня вы живете в мире, где все отличается от того, что вы видели раньше. Внимание политиков смещается с финансовой стабильности на социальную. Правительства разных стран уже запустили механизм «вертолетных денег». Теперь они уповают на одну мантру: печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция на низком уровне. Это может показаться очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например, о риске галопирующей инфляции, - пишет главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Проще говоря, эксперты считают: в тяжелые времена правительства раздают людям слишком много денег - где-то напрямую, где-то в виде льгот и налоговых поблажек. А раз денег у людей становится больше, то потребление растет. А производственные мощности при этом остаются прежними, поэтому товаров больше не становится. Во втором полугодии пандемия может пойти на спад из-за вакцинации. Это еще сильнее подстегнет спрос на все продукты. И вот результат - дефицит и рост цен на всей планете.

- Похоже, в мире заканчиваются товары, которые не должны быть редкостью. И это еще до полного открытия после пандемии, - сетует глобальный стратег Saxo Bank Кай Ван-Петерсен. И напоминает, что с начала года нефть уже подорожала на 30%.

По прогнозу Saxo Bank, к концу полугодия цена нефти может устаканиться на отметке $68 за баррель. Вроде бы, для рубля это хорошо. Но Saxo Bank припас для России отдельный прогноз. Вернее, даже два – хороший и плохой.

Хороший прогноз: во втором полугодии ВВП России будет расти, главным образом за счет высокой цены и спроса на нефть.

Плохой прогноз: к середине года доллар будет стоить 80 рублей, евро – 96 рублей. Всему виной – нестабильность на мировых рынках и угроза новых санкций со стороны США. А в сочетании во всемирной инфляцией падение курса рубля может привести к ускорению роста цен в российских магазинах. И тут уж никакой рост ВВП не сможет подсластить нам пилюлю.

КАЧЕЛИ ДЛЯ НАШЕЙ ВАЛЮТЫ

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев в целом согласен с «российской частью» прогнозов Saxo Bank. Но все же чуть более оптимистичен.

- Думаю, к середине года доллар будет стоить примерно 78 рублей, евро – около 93 рублей, - говорит Игорь Николаев. – На мой взгляд, эксперты Saxo Bank не учли важный фактор: в сентябре у нас выборы в Госдуму. Поэтому летом правительство будет всеми силами сдерживать курс рубля. А если говорить о ближайших месяцах, то самое опасное для курса нашей валюты время наступит в апреле. Высока вероятность, что в апреле американцы введут санкции против российского госдолга. Для рубля это очень чувствительно.

Если это случится, то Вашингтон запретит иностранцам инвестировать в российский госдолг, то есть покупать облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает российский Минфин. В этом случае мы не сможем «взять в долг» за границей. С одной стороны, это ограничение не выглядит фатальным: в основном ОФЗ продаются в России, доля иностранных инвесторов в нашем госдолге составляет всего 25%. Но с другой стороны, курс рубля болезненно реагирует на любое негативное известие, а такую новость сложно назвать позитивной. По мнению Игоря Николаева, если санкции против госдолга введут, в апреле доллар может взлететь выше 80 рублей, евро – до 94-95. А к лету рубль немного укрепится, поскольку ситуация в мировой экономике станет получше и вырастет спрос на нефть.

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